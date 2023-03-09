Демография разделилась надвое

Из 30 сценариев демографического прогноза до 2100 года от Института демографии А. Г. Вишневского Высшей школы экономики (ВШЭ) 14 предполагают сохранение численности населения РФ на нынешнем уровне в примерно 146 млн человек либо рост вплоть до 217 млн человек. 16 сценариев прогнозируют сокращение показателя, из них 11 — ниже 120 млн человек. Авторы работы отмечают, что рост населения в большинстве случаев возможен при сценариях, сочетающих в себе хотя бы две из трех составляющих: высокую рождаемость с высокой же продолжительностью жизни или уровнем миграции. Для сохранения числа жителей требуется достижение высоких показателей хотя бы по одному из трех компонентов.
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Прогноз численности российского населения до конца этого века сотрудники Института демографии А. Г. Вишневского ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник создавали с помощью когортно-компонентного метода (когда показатель рассчитывается только на определенные моменты времени через равные периоды, называемые шагом прогнозирования). Комбинация из разных вариантов (высокий, средний, низкий) трех показателей, которые являются в данном случае основными (рождаемость, продолжительность жизни, динамика миграции), позволила создать демографический прогноз сразу из 30 вариантов. Как отмечается в работе, хотя долгосрочный прогноз имеет «широкую вилку неопределенности» и должен использоваться с осторожностью, сценарии высокого и низкого варианта выступают в качестве границ, в пределах которых вариация демографических показателей наиболее вероятна.
В качестве точки отсчета авторы взяли численность населения на 1 января 2021 года — 146,2 млн человек, уровни рождаемости 2020 года в 1,5 ребенка на 1 женщину, продолжительности жизни в 66,49 года у мужчин и 76,43 года у женщин и миграционного прироста в 106,5 тыс. человек
Наиболее оптимистичное демографическое развитие России описывает высокий сценарий — в него заложены значительный рост рождаемости (до 2,5 ребенка на 1 женщину к 2100 году), продолжительности жизни (до 85,7 года у мужчин и 90,5 года у женщин) и миграционный прирост до 430 тыс. чел. ежегодно. Средний вариант предполагает меньший рост рождаемости (до 1,85 ребенка), продолжительности жизни (80,3 и 86,7 года) и миграционный прирост в 250 тыс. чел. Наконец, низкий вариант отражает пессимистические ожидания: снижение рождаемости до 1,4 ребенка уже в 2023 году и сохранение этого уровня до конца века, продолжительность жизни в 74,9 года у мужчин и 83,6 года у женщин и прирост числа мигрантов сначала на менее чем 100 тыс. человек, а к концу периода — на 60 тыс.
Полученные 30 сценариев можно поделить на четыре группы. Пять сценариев предполагают относительную стабильность численности населения в диапазоне 146–156 млн человек, девять — рост до 160 млн и выше. В 16 сценариях — снижение показателя ниже 140 млн, в том числе в 11 — ниже 120 млн. Наибольшая прогнозная численность населения к 2100 году — 216,7 млн человек, наименьшая — 67,4 млн.
Как отмечают авторы работы, рост населения в большинстве случаев возможен при сценариях, сочетающих в себе хотя бы два из трех показателей: высокую рождаемость с высокой же продолжительностью жизни или уровнем миграции. Для сохранения нынешней численности населения в долгосрочной перспективе требуется достижение высоких показателей хотя бы по одному из трех демографических компонентов.
Отметим, что реальность 2022 года (не учтенного в прогнозе) несколько снижает его точность. По данным переписи, на 1 января 2023 года число жителей РФ составило 146, 4 млн, что на 200 тыс. выше базового для прогноза значения. Кроме того, хотя данные о населении четырех присоединенных территорий пока не опубликованы (на 1 января 2022 года там проживало свыше 8 млн человек), очевидно, что произошедшие события позволят заметно увеличить численность жителей РФ — как это было в случае с Крымом. Можно сказать, что такой поворот геополитических событий снижает значимость ранее разработанной властями Концепции демографической политики.