Демография разделилась надвое

Из 30 сценариев демографического прогноза до 2100 года от Института демографии А. Г. Вишневского Высшей школы экономики (ВШЭ) 14 предполагают сохранение численности населения РФ на нынешнем уровне в примерно 146 млн человек либо рост вплоть до 217 млн человек. 16 сценариев прогнозируют сокращение показателя, из них 11 — ниже 120 млн человек. Авторы работы отмечают, что рост населения в большинстве случаев возможен при сценариях, сочетающих в себе хотя бы две из трех составляющих: высокую рождаемость с высокой же продолжительностью жизни или уровнем миграции. Для сохранения числа жителей требуется достижение высоких показателей хотя бы по одному из трех компонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Прогноз численности российского населения до конца этого века сотрудники Института демографии А. Г. Вишневского ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник создавали с помощью когортно-компонентного метода (когда показатель рассчитывается только на определенные моменты времени через равные периоды, называемые шагом прогнозирования). Комбинация из разных вариантов (высокий, средний, низкий) трех показателей, которые являются в данном случае основными (рождаемость, продолжительность жизни, динамика миграции), позволила создать демографический прогноз сразу из 30 вариантов. Как отмечается в работе, хотя долгосрочный прогноз имеет «широкую вилку неопределенности» и должен использоваться с осторожностью, сценарии высокого и низкого варианта выступают в качестве границ, в пределах которых вариация демографических показателей наиболее вероятна.

В качестве точки отсчета авторы взяли численность населения на 1 января 2021 года — 146,2 млн человек, уровни рождаемости 2020 года в 1,5 ребенка на 1 женщину, продолжительности жизни в 66,49 года у мужчин и 76,43 года у женщин и миграционного прироста в 106,5 тыс. человек

Наиболее оптимистичное демографическое развитие России описывает высокий сценарий — в него заложены значительный рост рождаемости (до 2,5 ребенка на 1 женщину к 2100 году), продолжительности жизни (до 85,7 года у мужчин и 90,5 года у женщин) и миграционный прирост до 430 тыс. чел. ежегодно. Средний вариант предполагает меньший рост рождаемости (до 1,85 ребенка), продолжительности жизни (80,3 и 86,7 года) и миграционный прирост в 250 тыс. чел. Наконец, низкий вариант отражает пессимистические ожидания: снижение рождаемости до 1,4 ребенка уже в 2023 году и сохранение этого уровня до конца века, продолжительность жизни в 74,9 года у мужчин и 83,6 года у женщин и прирост числа мигрантов сначала на менее чем 100 тыс. человек, а к концу периода — на 60 тыс.

Полученные 30 сценариев можно поделить на четыре группы. Пять сценариев предполагают относительную стабильность численности населения в диапазоне 146–156 млн человек, девять — рост до 160 млн и выше. В 16 сценариях — снижение показателя ниже 140 млн, в том числе в 11 — ниже 120 млн. Наибольшая прогнозная численность населения к 2100 году — 216,7 млн человек, наименьшая — 67,4 млн.

Как отмечают авторы работы, рост населения в большинстве случаев возможен при сценариях, сочетающих в себе хотя бы два из трех показателей: высокую рождаемость с высокой же продолжительностью жизни или уровнем миграции. Для сохранения нынешней численности населения в долгосрочной перспективе требуется достижение высоких показателей хотя бы по одному из трех демографических компонентов.

Отметим, что реальность 2022 года (не учтенного в прогнозе) несколько снижает его точность. По данным переписи, на 1 января 2023 года число жителей РФ составило 146, 4 млн, что на 200 тыс. выше базового для прогноза значения. Кроме того, хотя данные о населении четырех присоединенных территорий пока не опубликованы (на 1 января 2022 года там проживало свыше 8 млн человек), очевидно, что произошедшие события позволят заметно увеличить численность жителей РФ — как это было в случае с Крымом. Можно сказать, что такой поворот геополитических событий снижает значимость ранее разработанной властями Концепции демографической политики.

Анастасия Мануйлова