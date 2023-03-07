Студента оставили на девятый год

Тимирязевский суд столицы приговорил бывшего студента МГУ им. М. В. Ломоносова, администратора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова к восьми годам шести месяцам колонии за серию публикаций о военных действиях России на территории Украины. Суд признал его виновным в публичном распространении заведомо ложных сведений о вооруженных силах РФ «по мотивам политической ненависти» (п. «д», ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Член президентского совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева констатирует, что «за слова» в России сейчас судят как за убийства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оглашение приговора Дмитрию Иванову в Тимирязевском районном суде

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Оглашение приговора Дмитрию Иванову в Тимирязевском районном суде

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В апреле прошлого был задержан года 23-летний студент четвертого курса факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Дмитрий Иванов. Полиция вменила ему в вину «повторное нарушение правил организации митинга» (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), Никулинский суд Москвы арестовал студента на десять суток. «Повторное» нарушение КоАП было связано с его протестной активностью.

Дмитрий Иванов вел Telegram-канал, где рассказывал о военных действиях РФ на территории Украины, освещал суды над оппозиционерами и рассказывал о митингах и пикетах.

Он также регулярно сам выходил на акции, за что несколько раз привлекался к административной ответственности.

Арест Дмитрий Иванов отбывал в Центре временного содержания иностранных граждан Сахарово. 8 мая на выходе из центра студента опять задержала полиция и снова вменила ему ч. 8 ст. 20.2 КоАП — за репост из Telegram-канала сторонников Алексея Навального и «организацию антивоенного митинга». Суд арестовал студента на 25 суток, из-за чего господин Иванов пропустил выпускные экзамены с защитой диплома и впоследствии был отчислен.

2 июня на выходе из спецприемника студента задержали уже сотрудники Следственного комитета России, обвинив в «публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ», совершенном «по мотивам политической ненависти или вражды». 3 июня Пресненский суд Москвы отправил студента в СИЗО.

Обвинение вменило Дмитрию Иванову в вину 11 постов в канале «Протестный МГУ» о военных действиях на территории Украины.

Большая часть — репосты сообщений, опубликованных в том числе в каналах Алексея Навального, президента Украины Владимира Зеленского, оппозиционера Максима Каца (внесен в реестр иноагентов). «Своими преступными действиями Иванов Д. А. ввел в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности действий ВС РФ при проведении специальной военной операции,— цитирует материалы дела “Новая газета”.— Подорвал авторитет и дискредитировал ВС РФ у общества, вызвав у граждан, ознакомившихся с вышеуказанным утверждением, чувство тревоги, страха, беспокойства и незащищенности со стороны государства».

В психолого-лингвистической экспертизе, подготовленной стороной обвинения, сообщения из канала «Протестный МГУ» сравнивались с заявлениями официального представителя Генштаба РФ Игоря Конашенкова. Эксперты установили «противоречия» между сообщениями в канале господина Иванова и официальной информацией Минобороны.

На этапе предварительных слушаний защищающая господина Иванова адвокат Мария Эйсмонт просила судью Дарью Пугачеву прекратить производство по делу, чтобы защита могла обратиться в Конституционный суд с жалобой на саму ст. 207.3 УК.

По мнению ряда адвокатов и правозащитников, суть этой статьи противоречит Основному закону. Отметим, статью в УК ввели в марте 2022 года для, как подчеркивали авторы, пресечения распространения недостоверной информации о ходе СВО. И в деле господина Иванова, и в других аналогичных делах ходатайство о проверке КС не было удовлетворено.

По просьбе защиты лингвист Игорь Жарков и психолог Вероника Константинова провели собственную экспертизу высказываний, ставших основанием для преследования господина Иванова. Эксперты заключили, что на момент опубликования сообщений в канале информация не была для обвиняемого «заведомо ложной», поскольку официальные представители Минобороны не комментировали эти события.

Также на стороне защиты выступили математик и доцент МГУ Михаил Лобанов, а также епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко. Первый рассказывал суду об активной деятельности подсудимого в жизни университета. Он добавил, что главный свидетель обвинения — бывшая замдекана факультета фундаментальной физико-химической инженерии (ФФФХИ) МГУ Людмила Григорьева — была уволена после своей резкой реакции на посты в канале «Протестный МГУ». По мнению господина Лобанова, за это она отомстила Иванову. Епископ же, который занимается помощью беженцам из Мариуполя, пояснял суду, что слышал от своих подопечных практически ту же самую информацию, что перепечатывал в канале Дмитрий Иванов.

Вина Дмитрия Иванова не доказана, заявляла суду Мария Эйсмонт. Она подчеркивала, что сначала следует доказать «ложность» сведений, а уже потом вменять их «публичное распространение», одного лишь последнего обстоятельства для установления вины недостаточно. Прокурор Юлия Правосуд парировала, что защита делает все, «чтобы опорочить следствие». В прениях она потребовала для Дмитрия Иванова девять лет колонии.

«Все обвинения в мой адрес выглядят абсурдно»,— заявил Дмитрий Иванов, которому суд предоставил последнее слово.

«Следствие, пытаясь обвинить меня в распространении фейков, сконструировало один большой фейк. Буквально все обвинительное заключение — от первого и до последнего слова — противоречит действительности»,— сказал подсудимый.

7 марта судья Дарья Пугачева объявила приговор: «Признать Иванова Дмитрия Александровича виновным и назначить наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима».

«Любая информация о событиях в Украине, которая не соответствует пресс-релизам Министерства обороны, МИДа и официальным сводкам не просто объявляется заведомо ложной, но объявляется преступной. И сроки за нее сопоставимы со сроками за убийство»,— прокомментировала «Ъ» приговор Мария Эйсмонт.

С защитой согласна член СПЧ Ева Меркачева: «Сегодня я читала сразу два дела по обвинению в убийстве. В одном случае суд приговорил к восьми годам, в другом — к семи. Как мы пришли к тому, что за убийство назначают меньше, чем за слова? Нет ничего ценнее человеческой жизни, а эти приговоры ее обесценивают».

В Москве ст. 207.3 УК применили уже по меньшей мере 38 раз. В обращении напоминалось, что к реальному лишению свободы по ст. 207.3 УК уже приговорены бывшие муниципальные депутаты Алексей Горинов (получил семь с половиной лет) и Илья Яшин, признанный на этапе следствия иностранным агентом (восемь с половиной лет). По делу господина Горинова уже высказалась рабочая группа ООН (исполнять решения которой постановил КС), потребовав его «немедленного освобождения».

Мария Старикова