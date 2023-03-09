Личное банкротство ипотеке не помеха

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает при личном банкротстве для сохранения единственного ипотечного жилья заключать с банком отдельное соглашение, не затрагивающее остальных кредиторов. Это позволит не продавать такое жилье на торгах при сохранении ипотеки. Юристы отмечают, что это корректирует баланс интересов кредиторов и должников, но и де-факто «перекладывает» бремя финансирования части выплат по кредиту на остальных кредиторов, а также открывает простор для злоупотреблений должников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита единственного жилья от кредиторов может обернуться для них новыми проблемами

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Защита единственного жилья от кредиторов может обернуться для них новыми проблемами

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В закон о банкротстве предложены поправки, которые создают возможность утверждения судом отдельного мирового соглашения или плана реструктуризации долгов за единственное ипотечное жилье ради его сохранения гражданами в рамках личного банкротства. Оно, напомним, возможно при долгах от 500 тыс. руб. и просрочке более трех месяцев. В 2022 году, по данным Федресурса, состоялось 278 тыс. судебных банкротств граждан с суммой требований в 591,8 млрд руб., из них залоговыми кредиторами (к ним относятся и банки, выдавшие ипотеку) заявлено 49,6 млрд руб., получено 13,6 млрд руб. Сейчас сохранить имущество должник может при реструктуризации долгов или по мировому соглашению, если они одобрены кредиторами, иначе оно продается на торгах для погашения долгов.

По проекту же, предложенному депутатами «Единой России», договоренности о сохранении ипотеки на единственное жилье предлагается вывести из банкротного дела без согласия остальных кредиторов.

Если жилье уже включено в реестр требований, суд, утвердив «ипотечное» соглашение, исключит его, как и возможность обращения на него взыскания, но сохранится и кредит, который необходимо погашать (выплачивать такую ипотеку будут родственники или поручители за счет доходов гражданина после завершения личного банкротства).

Сейчас обычно в рамках банкротства все платежи прекращаются, а после продажи жилья 80% суммы получает залоговый кредитор. Обязательства же по кредиту прекращаются.

Поправки призваны усилить защиту права граждан на жилище и поддержать рынок ипотеки на фоне удлинения сроков таких кредитов и роста рисков дефолтов (см. “Ъ” от 9 февраля). В ЦБ и Минфине концептуально с ними согласны, но отмечают необходимость проработки последствий неисполнения «ипотечных» договоренностей должником и оценки интереса банков. В Сбербанке “Ъ” сообщили, что идею поддерживают: «это позволит некоторым должникам сохранить единственное жилье, а банкам — работающие кредиты». В Минэкономики проект считают «сбалансированным и справедливым».

Как пояснил “Ъ” первый замглавы ведомства Илья Торосов, доход от реализации ипотечного жилья и так в приоритетном порядке направляется на погашение требований банка и остальные кредиторы фактически «ничего не получают» из этих средств — утверждением отдельного соглашения их права не нарушаются.

«Сегодня в банкротстве фактически закреплено преобладание экономических интересов над правом граждан на жилище — проект призван скорректировать этот баланс»,— говорит руководитель банкротной практики юрфирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Давид Кононов. По мнению главы правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуарда Олевинского, идея полезна — нередко кредиторы мотивируют погасить долг, «используя страх гражданина лишиться единственного жилья», а держателю залога ничего не остается, как включать требования в реестр, иначе долг перед ним будет просто списан. Однако, по словам юриста, проще исключить такое списание, если залог не продается в ходе банкротства, чтобы банк не боялся потерять свое право требования.

Арбитражный управляющий Сергей Домнин напоминает, что сейчас часть средств от продажи залога направляется как кредиторам первой и второй очереди, так и на текущие расходы, связанные с предметом залога, и проектом они фактически перекладываются на незалоговых кредиторов. При этом, по его словам, проект открывает «широчайший простор для злоупотреблений». К примеру, должник берет ипотеку и много потребкредитов, за счет которых частично ее финансирует, потом проходит банкротство, сохраняя ипотеку, а остальные долги списываются. В связи с этим Давид Кононов считает нужным выяснять источник средств, за счет которых будет гаситься долг банку, и ограничить право на сохранение роскошного жилья.

Евгения Крючкова, Анна Занина