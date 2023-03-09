Газ потечет из Арктики

Правительство собирается разрешить свободный экспорт газа в виде СПГ с месторождений в Арктике, надеясь в течение семи лет увеличить производство втрое, до 100 млн тонн в год. Фактически либерализация получится ограниченной, так как коснется в основном проектов НОВАТЭКа, который и так имел возможность получить доступ к экспорту. У других компаний с месторождениями в Арктике, например у «Роснефти», планы по СПГ-производству пока носят предварительный характер. Усугубляют ситуацию и санкции, которые лишают возможности использовать западное оборудование для сжижения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство хочет разрешить экспорт газа в виде СПГ с месторождений, расположенных в Арктике (севернее 67-го градуса северной широты), сообщил 9 марта премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. Речь идет в первую очередь о территориях Красноярского края, ЯНАО и НАО с ресурсной базой в 3 трлн кубометров газа.

Сейчас правом на экспорт СПГ без ограничений располагает только «Газпром» и его дочерние структуры.

НОВАТЭК получил право экспорта только на участки, лицензии на которые были выданы до 2013 года и содержали специальное условие о направлении газа на производство СПГ. Впрочем, в 2020 году этот перечень участков был расширен, для чего потребовалось менять закон. «Роснефть» имеет право экспортировать в виде СПГ только газ, добытый на шельфе. Компания безуспешно пыталась получить лицензию на экспорт СПГ для сухопутных месторождений в НАО в рамках проекта «Печора СПГ», но, получив отказ, продала актив.

Сейчас западные санкции заблокировали российским компаниям доступ к технологиям крупнотоннажного сжижения газа, а также к ключевому оборудованию для производства СПГ. Это, вероятно, отразится на сроках запуска новых проектов.

Новые поправки, разработанные Минэнерго, не слишком существенно расширяют круг недропользователей, которым теперь будет доступен экспорт СПГ. В первую очередь, НОВАТЭКу теперь не потребуется снова просить изменить закон, чтобы экспортировать газ со своих активов на Ямале и Гыдане.

Помимо НОВАТЭКа среди независимых производителей газа ни одна из компаний не формулировала четких планов по строительству новых СПГ-заводов. «Роснефть» еще до санкций рассматривала возможность строительства СПГ-производства (35–50 млн тонн) на базе таймырского проекта «Восток Ойл». Нефтяная фаза проекта должна быть запущена в 2024 году, но существует значительная неопределенность в сроках завершения строительства инфраструктуры. Теоретически возможность создания СПГ-завода могла бы рассмотреть «Ямальская шельфовая компания» Игоря Юсуфова, которая получила ряд лицензий в Байдарацкой и Обской губах.

По словам господина Мишустина, либерализация экспорта позволит увеличить производство до 100 млн тонн СПГ в год в ближайшие семь лет, хотя сейчас оно не превышает 33 млн тонн.

При этом Минэнерго в прошлом году прогнозировало производство в 80–120 млн тонн к 2035 году.

По словам главы консультационного центра «Гекон» Михаила Григорьева, севернее 67-го градуса располагаются все значимые проекты производства СПГ в НАО, ЯНАО и Красноярском крае различной степени вероятности реализации. Речь идет по крайней мере о девяти проектах, указанных в принятой в 2021 году долгосрочной программе развития производства СПГ: проекты НОВАТЭКа «Ямал СПГ», строящийся «Арктик СПГ-2», вероятные «Обский СПГ» и «Арктик СПГ-1», возможный «Арктик СПГ-3» и потенциальные проекты «Роснефти» («Кара СПГ» и «Таймыр СПГ»), «Газпрома» (Штокман и СПГ на Тамбейском месторождении). Десятый упоминаемый в программе проект — «Печора СПГ», в настоящее время трансформирован в производство метанола. Принятое решение в теории позволяет стимулировать производство СПГ на значительном количестве еще не обозначенных проектов, считает Михаил Григорьев.

Дмитрий Козлов