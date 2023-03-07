Michelin оставит шины дилеру

Michelin, которая первой из иностранных шинных компаний локализовала выпуск в РФ, нашла покупателя на простаивающий с начала кризиса завод в подмосковном Давыдово. Как сообщают источники “Ъ”, актив купит дистрибутор этой и других шинных марок ООО «Пауэр Интернэшнл-шины». Изначально Michelin намеревалась продать активы в РФ локальному менеджменту, но в отчетности за 2022 год допустила участие третьей стороны, сообщив об идущих переговорах. Предполагаемый покупатель с прошлого года ввозит в РФ шины китайской марки Hifly, и аналитики полагают, что это сотрудничество может помочь перезапустить завод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Сделка по продаже российских активов Michelin близка к завершению, покупатель — дистрибутор шин этой и других марок ООО «Пауэр Интернэшнл-шины», рассказали собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией. В Michelin “Ъ” сказали, что собственник рассматривает возможную продажу активов в России, отказавшись комментировать возможного покупателя и перспективы площадки в Подмосковье. В ООО «Пауэр Интернэшнл-шины» не ответили на запрос “Ъ”.

Площадка Michelin в Давыдово (Подмосковье) заработала в 2004 году и стала первым примером инвестиций глобальных производителей шин в Россию. Мощность площадки составляет от 1,5–2 млн шин в год, в основном для легковых автомобилей. Выпускались как летние, так и зимние шины, часть продукции экспортировалась (сейчас санкции ЕС запрещают ввоз шин из РФ). Выпуск в РФ составлял 1% от общего производства Michelin и 2% от объема продаж. Площадка простаивает с середины марта.

В конце июня 2022 года Michelin сообщила о «вынужденном» плане передачи всех российских операций до конца года, рассматривая возможность перехода компании локальному менеджменту. Тогда же глава российского офиса Дмитрий Молоканов указывал, что их задача «изучить сценарии для автономной работы завода по производству шин и перезапустить производство шин других брендов в Давыдово». В отчетности за 2022 год Michelin сообщала, что работает над различными вариантами выхода с российского рынка, в том числе над продажей третьей стороне. Тогда концерн отмечал, что процесс поиска и переговоров с местным покупателем занимает больше времени, чем планировалось, и все еще продолжается. Компания оценивала убыток группы в РФ от обесценения по балансовым рискам в €139 млн и еще в €13 млн — затраты на реструктуризацию бизнеса Fenner в Великобритании, которая в основном обслуживала российский рынок.

Российский рынок легковых шин в последние годы составлял около 30–40 млн штук в год. Крупнейшим иностранным игроком была Nokian Tyres, которая сейчас находится в процессе продажи своего завода во Всеволожске мощностью 17 млн шин в год «Татнефти». Российское юридическое лицо «Нокиан Тайерс» уже зарегистрировало новые товарные знаки.

ООО «Мишлен» не оформляло новых товарных знаков. Однако компания в декабре 2022 года зарегистрировала домен davydovotyres.ru. На вопрос, является ли это частью процесса по приостановке использования товарного знака Michelin, в компании заявили, что используют его, как и ряд других, для внутренних процессов.

ООО «Пауэр Интернэшнл-шины», которое занимается оптовой торговлей автокомпонентами, в октябре 2022 года получило сертификаты соответствия на шины марки Hifly (Китай) для легковых и грузовых автомобилей.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров называет продажу актива дистрибутору «хорошим вариантом», отмечая, что «Пауэр Интернэшнл-шины» уже сотрудничают с китайскими поставщиками и, соответственно, в теории могут расширить это партнерство. При этом загрузить такую площадку даже на четверть будет сложно, отмечает он, а возобновление производства при самом оптимистичном варианте займет несколько месяцев. Господин Бурмистров добавляет, что сейчас нужно заново выстраивать цепочки поставок, закупать сырье и полномасштабный запуск производства займет не менее года.

Ольга Никитина, Дмитрий Козлов