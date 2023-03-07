Холодильники набились в Россию

Производители и поставщики бытовой техники говорят о существенном профиците этой продукции на российском рынке как следствие ажиотажного спроса на нее в 2022 году. Тогда дистрибуторы начали массовые закупки, а отечественные производители наращивали объемы контрактного производства, опасаясь отказа китайских фабрик от сотрудничества. Но проблемы с логистикой привели к тому, что заказанные весной и летом партии прибыли в РФ только сейчас. Тем временем спрос упал: в натуральном выражении продажи, по словам участников рынка, сократились на 30%, а в 2023 году могут снизиться еще на 10–30%. При этом ждать падения цен не стоит, полагают эксперты, скорее поставщики уменьшат объем заказов, пока не реализуют запасы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Холодильники приехали в Россию массово, но с опозданием на полгода

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Холодильники приехали в Россию массово, но с опозданием на полгода

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

У дистрибуторов и производителей бытовой техники сформировались крупные запасы продукции на складах, рассказали “Ъ” в одной из компаний. Причиной там называют ажиотажный спрос на технику весной 2022 года после начала военных действий на Украине. Тогда поставщики и российские бренды начали активно заказывать новые партии техники, опасаясь закрытия каналов поставок и дефицита: «Больше всего на складах продукции российских брендов, которые производят технику в Китае. Компании опасались, что из-за санкций китайские партнеры откажутся с ними сотрудничать».

Глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group в России (производит бытовую технику, входит в состав китайской Haier Group) Глеб Мишин подтвердил тренд: «Дело в том, что в прошлом году производители и поставщики электроники начали активно заказывать большие партии техники, которая поступила в РФ только сейчас». Собеседник “Ъ” на рынке уточнил, что затоваривание образовалось из-за отказа крупнейшего морского перевозчика Maersk сотрудничать с РФ (см. “Ъ” от 2 марта 2022 года). По его словам, поставщики после ажиотажного спроса заказали крупную партию техники еще прошлым летом, но из-за отказа крупных контейнерных линий перевозить продукцию в РФ она поступила в страну только к новому году.

Действительно, на рынке наблюдается «скопление бытовой техники», говорит управляющий директор профильного направления «Марвел-Дистрибуции» Дмитрий Левин: «У кого-то ее на складах больше, у кого-то меньше, но связано это прежде всего с падением продаж». По отдельным брендам действительно есть излишки, но по некоторым, наоборот, наблюдается дефицит, так как турецкие и китайские фабрики не справляются с объемом заказов, утверждает коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, не уточняя названий брендов.

В «Ситилинке» затоваривания в крупной бытовой технике не наблюдают: «Перенасыщение сейчас только в летней климатической технике, она закупается заранее под сезон». В «М.Видео-Эльдорадо» также сообщили, что сеть располагает «оптимальным объемом товарных запасов» бытовой техники.

По словам представителя РАТЭК (входит «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», Samsung и др.) Антона Гуськова, крупные сети магазинов электроники не ощущают переизбытка товара: «Как правило, большие компании четко и скрупулезно относятся к закупкам товара, используя при этом серьезный аналитический подход». Также господин Гуськов предполагает, что количество закупаемой техники и электроники «корректируется, так как сменилась система оплаты товара: если ранее это чаще был товарный кредит, то теперь работают в основном на предоплате, что заставляет участников рынка быть еще более внимательными к закупкам».

Между тем сходная ситуация сложилась и на рынке потребительской электроники, где на фоне ажиотажного спроса в 2022 году и введения параллельного импорта игроки отмечают профицит ноутбуков (см. “Ъ” от 13 февраля).

По оценкам Holodilnik.ru, по итогам 2022 года рынок бытовой техники в деньгах немного вырос, составив 445 млрд руб. (по итогам 2021 года показатель был на уровне 418 млрд руб.). «Рост был сформирован за счет аномального спроса за февраль—март 2022 года. По итогам 2023 года ожидается спад на 10%, за первые семь недель объем продаж уже сократился на 17,3% год к году в деньгах по всем категориям»,— говорит господин Погудалов. Гендиректор производителя бытовой техники Kuppersberg Дмитрий Шашкин отмечает, что в 2022 году рынок бытовой техники сократился на 30% в натуральном выражении. Он считает, что по итогам 2023 года из-за экономии потребителей рынок может упасть еще на 10% в штуках.

На сегодняшний день нарушенные цепочки поставок импортеры восстановили, товар есть в наличии, но покупательский спрос продолжает падать, подтверждает Дмитрий Левин: «Пока никаких предпосылок к восстановлению не предвидится. По нашему прогнозу, 2023 год для российского рынка бытовой техники будет еще менее удачным, чем предыдущий. Ожидаем падения на 5–10%». По мнению господина Мишина, из-за снижения спроса рынок упадет по результатам года на 30% в натуральном выражении: «Техника Candy растет меньше прогноза, а по некоторым сегментам, например стиральным машинам, падает вместе со всем рынком».

Участники рынка не собираются стимулировать спрос через снижение цен, но и увеличивать их не планируют, несмотря на падение стоимости рубля, отмечает собеседник “Ъ” из числа производителей бытовой техники: «Цены сохранятся, пока дистрибуторы не распродадут весь сток». Господин Шашкин подтверждает, что компании, которые столкнулись с затовариванием, не станут снижать стоимость продукции: «Они просто уменьшат объемы заказов на китайских фабриках».

Тимофей Корнев