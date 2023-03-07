John Deere сжала лизинг

Группа «Инсайт» приобрела «Джон Дир Файнэншл», российскую лизинговую «дочку» американского производителя сельхозтехники John Deere. Это уже вторая иностранная кэптивная лизинговая компания, которую покупает инвестгруппа. Сейчас она выходит в новый сегмент, пока наименее пострадавший от кризиса,— лизинг сельхозтехники. И хотя ранее предполагалось, что компания сосредоточится на развитии «Сименс Финанс» и направления лизинга оборудования, теперь инвесторы планируют стоить лизинговый холдинг и заявляют о готовности к новым покупкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инвестиционная группа «Инсайт» приобрела лизинговую компанию «Джон Дир Файнэншл». Об этом свидетельствует запись в ЕГРЮЛ. «Джон Дир Файнэншл» — это дочерняя структура прекратившего работу в России на фоне санкций американского производителя техники для сельского хозяйства, строительных работ и лесозаготовки. Информацию о сделке подтвердил представитель «Инсайта».

В «Инсайте» отказались раскрыть параметры сделки. Согласно отчетности Siemens за 2022 год, концерн продал «Сименс Финанс» (инвестгруппе «Инсайт») за 52 млрд руб. (€922 млн), и накануне сделки «Инсайт» разместила облигации на сумму 53 млрд руб. Накануне второй сделки в конце февраля «Инсайт» разместила облигации на 11 млрд руб.

Согласно ренкингу «Эксперт РА» за 2021 год, «Джон Дир Файнэншл» занимала 22-е место по объему нового бизнеса — 21,4 млрд руб. Портфель компании составлял 31,6 млрд руб. За девять месяцев 2022 года на долю сегмента сельхозтехники пришлось 5,5% объема нового бизнеса лизинговых компаний, что на 2 п. п. больше, чем в 2021-м. Как ранее отмечали собеседники «Ъ», интересны для покупки сейчас активы «Дойче Лизинг Восток» и «Скания Лизинг» (см «Ъ» от 31 января). В целом по итогам 2022 года количество новых договоров лизинга в России уменьшилось на 25%, до 272 тыс., а переданных в рамках этих договоров предметов лизинга — на 30%, до 390 тыс., следует из отчета НКР (см. «Ъ» от 25 января).

Когда в сентябре 2022 года «Инсайт» приобрела «Сименс Финанс» (теперь «Дельтализинг»), участники рынка сходились во мнении, что группа компаний, вероятнее всего, сосредоточится на лизинге оборудования.

«Наша цель — выстроить лизинговый холдинг, который объединит именно лизинговые компании с разными компетенциями. Последовательно следуя этой стратегии, мы приобрели "Джон Дир Файнэншл" и не исключаем совершения и других сделок на этом рынке»,— заявил в связи с последним приобретением представитель «Инсайта».

В группе подчеркнули, что планов по объединению «Дельтализинга» и «Джон Дир Файнэншл» нет.

Интерес компании к выходу в сегмент лизинга сельскохозяйственной техники объясним. «Сегмент лизинга сельхозтехники и оборудования меньше других пострадал от ухода зарубежных компаний. Это связано с тем, что традиционно в России было развито сельхозмашиностроение, и в прошлом году отечественным компаниям удалось быстро заместить импорт и существенно расширить объемы производимой техники»,— отмечает заместитель гендиректора «Росагролизинга» Татьяна Антипова. По ее оценке, «Джон Дир Файнэншл» занимала не более 10% в общем объеме лизингового портфеля сегмента сельхозтехники и 13% по новому бизнесу в сегменте, при этом она была кэптивной, финансировавшей в основном закупки у материнской компании.

В 2022 году компания передала в лизинг около 60 единиц техники, в 9 раз меньше, чем в 2021-м, отмечает госпожа Антипова.

Поставки были только в январе и в феврале, таким образом, портфель компании со временем уменьшится, отмечает эксперт.

В инвестгруппе рассказали, что планируют сохранить и усилить команду новой компании. Так же в «Инсайте» подчеркнули, что «Джон Дир Файнэншл» «располагает диверсифицированным лизинговым портфелем». Есть ли у компании в физическом наличии сами предметы лизинга, покупатели не уточнили.

Ранее эксперты и участники рынка указывали, что в таких сделках речь идет скорее о приобретении не активов, а команды и компетенций. «Компании с иностранным участием в течение 2022 года практически не заключали новых сделок. Однако покупка подобных компаний интересна в первую очередь наличием проверенной клиентской базы с высокой долей повторных клиентов и неплохой платежной дисциплиной. При этом данные лизингодатели являются собственниками в основном иностранного имущества, которое сейчас значительно подорожало в связи с его дефицитом на рынке»,— указывает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина.

В «Джон Дир Файнэншл» оперативно не ответили на запрос «Ъ».

Полина Трифонова