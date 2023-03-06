Авторынок упал на 62% в феврале

Динамика падения продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в феврале осталась на уровне начала года — рынок сократился на 62% в годовом выражении. По сравнению с январем продажи выросли почти на 10 тыс. машин в силу сезонности. Больше половины реализации в феврале приходилось на Lada, но бренды из КНР на фоне отсутствия официальных поставок из других стран занимают большую часть топ-10 рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Продажи легковых машин и LCV в РФ в феврале упали на 62,1%, почти до 41,9 тыс. штук, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) (.pdf). Динамика сужения рынка в годовом выражении осталась примерно на уровне января, когда реализация сокращалась на 63,1% и было продано 32,5 тыс. штук. В итоге за два месяца 2023 года рынок составил почти 74,4 тыс. машин.

В месячных данных не учтена реализация BMW и Mercedes-Benz, а также Chery и других ее брендов, поскольку те отчитываются лишь поквартально. По итогам 2022 года марки Chery Group заняли 7,8% рынка против 2,5% в 2021-м. Данные АЕБ также не учитывают ввоз автомобилей в обход дистрибуторов — через так называемый параллельный импорт.

В 2022 году авторынок на фоне прекращения официальных поставок автомобилей из ЕС, США и Японии, а также локального производства иностранных автоконцернов в РФ, за исключением китайских, сократился почти на 59%, до 0,69 млн машин. Прогноз АЕБ на 2023 год предполагает рост продаж новых машин на 12%, до 0,77 млн машин.

Лидером рынка в феврале осталась Lada, реализация которой выросла на 5%, до 23,4 тыс. машин. Доля рынка АвтоВАЗа составила 56% против 20,3% годом ранее. Тем не менее половину топ-10, даже без учета Chery, заняли китайские марки. На втором месте по реализации — Haval, продажи которого выросли на 49%, до 5,3 тыс. штук, далее — Geely (рост на 85%, почти до 4,1 тыс. машин). Другие бренды из КНР также нарастили реализацию: Changan — на 123%, до 1,1 тыс. машин; Great Wall — на 679%, до 304 машин; FAW — на 63%, до 293 штук. Продажи ГАЗа (2,6 тыс.) и УАЗа (1,5 тыс.) упали на 31% и 9% соответственно. Sollers — новый бренд LCV, запущенный «Соллерсом» в конце 2022 года,— реализовал 348 машин. Реализация Kia, которая до кризиса лидировала среди иномарок, упала на 90%, до 1,5 тыс. машин.

В модельном рейтинге продолжает лидировать Lada Granta — в прошедшем месяце на нее еще распространялось льготное автокредитование. Следом идут Lada Niva и Haval Jolion.

Ольга Никитина