Международный женский друг

8 Марта президент России Владимир Путин в Кремле наградил женщин, заслуживших такое, орденами, медалями и званиями. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников хотел понять, как все это далось. И в самом конце понял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторым можно пить шампанское с утра и в 16 лет!

Фото: пресс-служба президента РФ Некоторым можно пить шампанское с утра и в 16 лет!

Фото: пресс-служба президента РФ

— Уважаемые друзья! — обратился Владимир Путин к собравшимся в Екатерининском зале, хотя если быть последовательным в борьбе за традиционные, а не обезличенные ценности, следовало сказать «подруги».

Нет, друзей у Владимира Путина в зале не было. А его союзники, то есть армия и флот, в Екатерининском зале тоже были представлены подругами. Ведь это же было 8 Марта, в конце концов.

Он и сам отметил:

— Признание заслуг женщин на профессиональном поприще у нас гармонично сочетается с глубоким пониманием непреходящей значимости материнства и традиционных ценностей нашей страны.

Так с некоторых пор борьба за женские права и свободы, которую знаменует собой этот праздник, сочетается с борьбой за традиционные ценности. И тут важно окончание фразы: «нашей страны». Ибо в нашей стране рано или поздно сочетается все.

— В прошлом году мы, как вы знаете, возродили почетное звание «Мать-героиня»,— отметил президент.— Теперь это одна из высших государственных наград России. Она символизирует искреннее уважение к непростому, требующему абсолютной самоотдачи, но благородному и благодарному материнскому труду.

Не знаю, кто как, но, видя, как одна молодая мать в моем доме на моих глазах уже одиннадцать месяцев подряд трудится с абсолютной самоотдачей, я уже давно мысленно присвоил ей высокое звание матери-героини. Нет, а десять? А двенадцать лет? Нет, не укладывается в голове.

Но что же отцы? Не заслужили хоть одного благородного и благодарного слова? Ах да, 23 Февраля уже было.

Впрочем, день 8 Марта в устах Владимира Путина недолго оставался не поставленным на службу Отечеству.

— Сейчас,— объяснил президент,— когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства — такое будущее, которое нужно именно нам самим.

И, судя по списку награждаемых, я понимал, что 8 Марта скорее следует теперь называть Днем защитницы Отечества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран День защитницы Отечества начался красиво

Фото: пресс-служба президента РФ День защитницы Отечества начался красиво

Фото: пресс-служба президента РФ

Хотя в списке, справедливости ради, были и ткачиха, и доярка, и швея, и оленевод. Все формальности были соблюдены.

— Поражает смелость и юной журналистки из Херсона Влады Андреевны Луговской, которая, невзирая на опасность, работала в непосредственной близости от зоны военных действий,— говорил Владимир Путин.— Хочу выразить признательность всем отважным женщинам, избравшим для себя путь военных корреспондентов.

16-летняя девушка, которой осколок попал в грудь навылет, заслуживала искреннего уважения. В отличие от тех, кто такую девушку отправил на фронт. Хоть она, скорее всего, и сама... Но не надо ли было остановить?

Мать-героиня Ольга Стрельникова честно призналась:

— Эта высокая награда не только для меня, но и для моего мужа — отца Олега. Не было бы его, не состоялась бы я как матушка и как мать 11 детей!

Как матушка еще и могла бы состояться. Как жена другого отца, что ли. А вот как мать 11 детей — нет, это вряд ли. Это только с отцом Олегом, который вырастает в этом описании в фигуру демоническую, коей, без сомнений, не является.

И низкий поклон Ольге Стрельниковой за итожащие слова:

— От всех женщин хочу поздравить вас с сегодняшним праздником (обязательно каждый год в женский день найдется сердобольная женщина, которая поздравит с этим праздником и лично Владимира Путина.— А. К.) и также отметить, что без мужей, вторых половин не было бы и нас как женщин.

Да, девушки не становятся матерями-героинями. Они навсегда остаются в джазе.

Влада Луговская поблагодарила президента:

— Я хочу вам сказать спасибо за то, что сейчас имею возможность стоять здесь (видимо, было за что.— А. К.), и за то, что получила такую высокую награду. В наше время это действительно важно.

— В 16 лет я с колонной журналистов попала под обстрел и получила свое первое ранение,— сказала как раз таки девушка.— Тогда я лежала в больнице и всеми возможными способами пыталась оттуда сбежать для того, чтобы работать, потому что я считаю это своим долгом — показывать истину.

В 16 лет чего только не думается о жизни. Видит человек прямо перед собой и истину. Да только руку протяни...

— Я хочу сказать вам спасибо за то, что сейчас у детей освобожденных территорий есть шанс на лучшую жизнь, жить счастливо,— снова благодарила президента Влада Луговская.— Пока они будут строить свое детство, я надеюсь, у всех будет мирное небо над головой. А я пока буду работать в качестве самого юного военкора страны.

За этим занятием она может, увы, и сильно повзрослеть.

Главврач Луганской клинической больницы, научный руководитель музея-усадьбы «Ясная поляна», министр образования и науки Запорожской области (высказалась лично президенту), младший сержант и подполковник... Многие получали свои награды молча, а зря: хотелось бы их послушать, как и работницу транспортного цеха (присвоено звание «Заслуженный работник транспорта РФ»). Но нет, не вышло.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» получила Анна Железная, профессор кафедры акушерства, гинекологии, детской и подростковой гинекологии Донецкого национального медицинского университета имени Максима Горького (сначала показалось, что именем Максима Горького назвали кафедру акушерства и гинекологии — а за какие, собственно, заслуги?).

— Хочу сказать слова глубокой благодарности лично вам и всему русскому народу за ту помощь, без которой, конечно, мы бы сегодня не состоялись как субъекты Российской Федерации,— призналась Анна Железная.— Наверное, было бы практически невозможно жить; трудно, тяжело и ежедневно тревожно за своих детей, семьи, друзей и коллег.

Важнее многого другого, конечно, состояться прежде всего как субъекты Российской Федерации, но Анна Железная была бы из более мягкого металла (из свинца, например), если бы не сказала и о самом главном:

— Моя профессия связана с материнством. Конечно же, женщина будет рожать всегда — и во время войны, и в мирное время. Но очень жаль, что во всем мире забыли, что, рождаясь, дети разговаривают одинаковым криком и очень быстро договариваются друг с другом и находят общий язык (ну это преувеличение.— А. К.). Но радость мирного крика рождения отличается от радости крика во время войны, радость матери сразу омрачена страхом за своего ребенка, чтобы его, не дай Бог, не поразил снаряд, а ее первые молитвы обращены к Богу для того, чтобы он отвел молитву от ее детей.

Хорошо, что она все это говорила.

— Мы восстановили перинатальный центр после обстрела,— добавила Анна Железная,— мы сохранили за девять лет одну из самых лучших акушерских школ постсоветского пространства под руководством профессора Владимира Кирилловича Чайки и надеемся, что с помощью наших теперь уже родных коллег будем ее преумножать для сохранения репродуктивного потенциала республики.

Впрочем, сохранить его можно только миром (или хотя бы перемирием), которого Анна Железная всем, в том числе и Владимиру Путину, и пожелала.

— У вас 13 детей? — спрашивал после награждения Владимир Путин Альбину Хайдаршину, стоя с бокалом шампанского.— Как вы с ними справляетесь? Я не понимаю!

— Все нормально,— успокаивала она его.— Муж в строительной компании работает.

Ей казалось, это объяснение должно внести полную ясность.

— Я вам очень благодарна за то, что у нас так произошло на новых территориях! — пробилась к президенту Влада Луговская.— Первое время нас очень обстреливала украинская сторона. Дети не выходили на улицы. Улицы были пусты. И потом, когда я пошла работать, чтобы показывать, кто действительно разрушает наш родной город, начали устраивать мероприятия для детей и взрослых...

Она ведь в Херсоне работала.

— И настолько радовалась душа за то, что происходит в родном городе! — продолжала Влада Луговская.— Парад 9 Мая... Мне очень понравился День флага России... Просто!.. Настолько духоподъемное мероприятие было... Ко мне очень много вдохновения тогда пришло и очень большая гордость за нас и за нашу с вами теперь страну!

Это ли и была та истина, которую 16-летняя девушка хочет во что бы то ни стало донести, не расплескав ни капли ее? И ради которой рвалась с больничной койки обратно в родной город Херсон? Вернее, на левый его берег.

— Я смотрела ему в глаза, у нас был зрительный контакт! — с восторгом рассказывала про Владимира Путина после встречи в Екатерининском зале Влада Луговская, стоя у лестницы.

Ее можно было понять. Все закончилось. Ее наконец отпустило.

Но оказалось, что нет:

— Я увидела гордость за тех женщин, которые были в зале!.. Я увидела радость этих женщин… И благодарность определенную за то, что мы делаем... И мы ему тоже выразили всею душой благодарность за то, что он сделал для нас... Я его поблагодарила, что у детей Донбасса, Луганска, Херсона и Запорожья есть возможность улучшить свою жизнь. Есть возможность жить счастливо!

Она ведь эвакуацию этих детей имела в виду, да?

— Что самое сложное на фронте? — спросили потом ефрейтора Кристину Ким, которая спасла двенадцать раненых десантников на поле боя. Она вытащила их своими руками.

— Самое сложное — видеть это все,— сказала она.