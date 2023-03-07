Женщину НАТО

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может стать главным претендентом на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщила со ссылкой на информированные источники в Брюсселе итальянская газета La Repubblica. По данным издания, кандидатура Урсулы фон дер Ляйен является наиболее предпочтительной для США. Ранее, впрочем, сообщалось и о других претендентах на этот пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник отправилась с визитом в Канаду и США. Среди тем, которые она планирует обсудить со своими собеседниками в Оттаве и Вашингтоне,— общие вопросы безопасности, конфликт вокруг Украины, отношения с Китаем. По данным La Repubblica, в ходе поездки будет обсуждаться еще один вопрос — о карьерных перспективах 64-летней немки, которая до прихода в Еврокомиссию была министром обороны, а также министром труда и соцзащиты ФРГ. Из публикации итальянской газеты следует, что власти США считают Урсулу фон дер Ляйен наиболее подходящим кандидатом на пост генсека НАТО.

Нынешний генеральный секретарь альянса норвежец Йенс Столтенберг занимает свой пост с октября 2014 года. В феврале 2022 года было официально объявлено, что он вскоре покинет эту должность (и возглавит норвежский Центробанк), однако после начала российской военной операции на Украине его попросили остаться еще на год, до 30 сентября 2023 года.

По информации La Repubblica, власти США хотят на предстоящем в июле саммите НАТО в Вильнюсе поднять вопрос о продлении полномочий Йенса Столтенберга еще на один год, до лета 2024-го.

Это нужно для того, чтобы Урсула фон дер Ляйен, возглавившая Европейскую комиссию в 2019 году, смогла завершить предусмотренный для ныне занимаемой ею должности пятилетний срок. Для нее самой, однако, пост генсека НАТО, по словам собеседников газеты, скорее является «планом Б», поскольку она пока рассчитывает переизбраться на второй срок в качестве главы Еврокомиссии.

Для США же альтернативные кандидаты на пост генсека НАТО, как пишет газета, «не столь убедительны».

Президент Джо Байден считает, что альянс впервые должна возглавить женщина. И именно Урсула фон дер Ляйен имеет, по его мнению, нужный для этой должности опыт и характеристики.

Ранее портал Politico в статье под названием «Американский президент Европы: парадокс Урсулы фон дер Ляйен» писал, что на фоне украинского кризиса глава Еврокомиссии стала ключевым человеком, «которому американские официальные лица звонят, если они хотят поговорить с Европой». При этом La Repubblica подчеркивает, что ее номинация на пост генсека НАТО стала бы неожиданностью для многих европейских политиков и чиновников, у которых свои планы на альянс.

Прежде среди возможных кандидатов на должность генерального секретаря НАТО назывались преимущественно женщины из Центральной и Восточной Европы, в частности экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд и нынешняя глава эстонского правительства Кая Каллас. Также среди упоминавшихся в прессе имен: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, вице-премьер Канады Христя Фриланд, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

Один из собеседников журнала Foreign Policy в европейских структурах ранее назвал предстоящие выборы генсека НАТО «самыми непрозрачными». По данным издания, среди членов альянса, включающего 30 стран, на данный момент обсуждаются около 15 возможных кандидатур на смену Йенсу Столтенбергу.

Елена Черненко