Путин поручил освободить туроператоров от НДС до 2027 года

Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, предусматривающие освобождение туроператоров от уплаты налога на добавленную стоимость на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года. Поручение касается организаций, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма. Об этом сказано в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном на сайте Кремля. Изменения в законодательство должны быть внесены до 1 июня 2023 года.

Освободить туроператоров от НДС предложил глава Минэкономразвития Максима Решетникова в ходе совещания по развитию туризма под председательством Владимира Путина 24 января. По словам главы Минэкономразвития, туроператоры начали проигрывать конкуренцию небольшим компаниям либо цифровым платформам, работающим по упрощенной системе налогообложения (УСН), так как сами по-прежнему платят НДС в размере 20% со всей суммы.

Министр финансов Антон Силуанов тогда отмечал, что в случае освобождения туроператоров от уплаты НДС сокращение поступлений в бюджет составит порядка 3–4 млрд руб.

Среди других поручений в области туризма, которые президент дал по итогам совещания, — увеличение доли льготных кредитов на строительство гостиниц и определение территории для их строительства, а также обеспечение льготного кредитования организациям и ИП в области индустрии туризма. Помимо этого, Владимир Путин поручил создать меры государственной поддержки морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне.

Подробнее о налогообложении туроператоров – читайте в материале «Минэк вошел в обложение туризма».

Анна Фомина