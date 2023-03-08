У Грузии уже не та мечта

Законопроект об иностранных агентах, одобренный парламентом Грузии в первом чтении, может стать детонатором революционного взрыва в республике, где власть уже неоднократно менялась под давлением «улицы». Оппозиция называет этот закон «русским», говоря о решимости противостоять попыткам правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) «затащить республику обратно в темную Россию». Акция протеста 8 марта в центре Тбилиси оказалась более масштабной, чем та, что прошла накануне. И теперь манифестации могут стать ежедневными. Между тем ГМ от своей инициативы пока не отказывается, предупреждая: альянс враждебных внешних и внутренних сил «стремится втянуть Грузию в войну против России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Акция протеста у здания грузинского парламента Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков Следующая фотография 1 / 5 Акция протеста у здания грузинского парламента Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков

«Против тотального контроля»

В среду на улицы Тбилиси вновь вышли несогласные с законопроектом об иноагентах. Вначале состоялся женский марш. Участники (точнее, в подавляющем большинстве участницы) акции — несколько тысяч человек — раздавали стикеры с надписью «Женщины против тотального контроля», держали в руках флаги Грузии и ЕС, а также иными способами выражали несогласие с законом, который называют не иначе как «русским» (так как в РФ действует свой закон об иноагентах, на который, как утверждает грузинская оппозиция, и ориентировались власти).

А вечером у здания парламента на проспекте Руставели прошел митинг уже без гендерного разделения. Он оказался куда более масштабным, чем предыдущая манифестация, которая состоялась во вторник вечером.

Выступая перед многотысячной аудиторией, председатель главной оппозиционной партии страны — «Единое национальное движение» (ЕНД) — Леван Хабеишвили призвал сделать акцию протеста ежедневной и бессрочной — до тех пор пока власти не откажутся от своей инициативы. При этом он публично сжег листы бумаги, на которых был напечатан текст законопроекта об иноагентах.

Ближе к ночи протестующим удалось окружить парламент. Они попытались разобрать заградительные щиты и расшатать ворота во двор здания. Некоторые зажгли дымовые шашки. В полицейских полетели бутылки и камни. В ответ были применены водометы и слезоточивый газ. Призывы МВД «не выходить за рамки закона» не действовали.

Напомним, что ситуация в центре Тбилиси резко обострилась во вторник, после того как спикер парламента Шалва Папуашвили заявил: закон «О прозрачности иностранного влияния» будет обсуждаться и принят в первом чтении в этот же день, а не в четверг, как сообщалось ранее. Лидеры «Грузинской мечты» решили ускорить события, опасаясь, что к четвергу настроения в обществе могут стать еще более опасными. Но избежать эскалации все равно не удалось.

МВД утверждает, что акция протеста быстро «приобрела насильственный характер» и именно поэтому «для восстановления порядка нужно было применить пропорциональную силу». Силы правопорядка использовали против манифестантов газовые и светошумовые гранаты, а также водометы.

Спецназ МВД попытался учесть ошибки так называемой «Гавриловской ночи» июня 2019 года. Тогда оппозиционно настроенные жители Грузии (в первую очередь сторонники экс-президента Михаила Саакашвили) попытались ворваться в здание парламента, чтобы сорвать заседание Межпарламентской ассамблеи православия с участием депутатов Госдумы РФ. В результате жестких столкновений четыре года назад сотни человек получили ранения.

Впрочем, как считает экс-глава парламентского комитета по правам человека Елена Тевдорадзе, и в минувший вторник «спецназ все-таки переборщил с использованием слезоточивого газа». При этом в разговоре с “Ъ” она подтвердила, что митингующие бросали в полицейских «коктейли Молотова», что привело к нескольким небольшим пожарам, в том числе в здании парламента.

В среду днем МВД Грузии сообщило, что 50 сотрудников правоохранительных органов получили ранения и травмы в результате столкновений с протестующими. Как минимум 76 человек были арестованы по обвинениям в «злостном сопротивлении законным требованиям полиции» и хулиганстве. Им грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок от нескольких суток до нескольких недель. Активистов, использовавших «коктейли Молотова» и камни, ждут уголовные дела. Сейчас полиция разыскивает их по всей стране, опираясь на записи камер слежения у здания парламента и телерепортажи.

Фотогалерея Как оппозиция протестует против закона об иноагентах Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг Фото: Reuters / Irakli Gedenidze В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады Фото: Reuters / Irakli Gedenidze На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек Фото: Reuters / Zurab Javakhadze Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.) Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан Фото: Zurab Tsertsvadze / AP По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами» Фото: AP Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Пострадавшие в результате столкновений с полицией Фото: Reuters / Zurab Javakhadze Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов Фото: AP Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Следующая фотография 1 / 18 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг Фото: Reuters / Irakli Gedenidze В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады Фото: Reuters / Irakli Gedenidze На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек Фото: Reuters / Zurab Javakhadze Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.) Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан Фото: Zurab Tsertsvadze / AP По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами» Фото: AP Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Пострадавшие в результате столкновений с полицией Фото: Reuters / Zurab Javakhadze Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов Фото: AP Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Смотреть

У каждого свои иноагенты

Причиной дестабилизации стал законопроект об «агентах иностранного влияния». Ими планируется признавать некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование. Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.). Решение о необходимости разработки подобного законодательства окончательно созрело у авторов инициативы летом прошлого года. Тогда несколько влиятельных НКО, финансируемых Западом, объявили на митинге о формировании «временного технического правительства» и предъявили властям ультиматум, угрожая им «мирной революцией» в случае отказа.

Грузинская оппозиция утверждает: речь идет о копировании российской практики, что в итоге негативно скажется на уровне демократии в стране.

Леван Хабеишвили не устает призывать сограждан противостоять попыткам правящей партии «затащить страну обратно в темную Россию». При этом лидер ЕНД отмечает: приняв «путинский закон» (пока в первом чтении), власти «сами запустили процесс смены власти в стране».

Негодование разделяет и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая из-за событий на родине прервала визит в США и в резкой форме выступила против закона, «отдаляющего Грузию от Европы». Она пообещала наложить вето на эту инициативу. Правда, стоит отметить, что парламентское большинство может это вето преодолеть.

Важным фактором стало и единодушное осуждение законопроекта со стороны представителей Запада. Так, посол США в Тбилиси Келли Дегнан назвала происходящее «черным днем грузинской демократии». А представитель Госдепартамента США Нед Прайс дал понять: принятие закона об иноагентах «может поставить под угрозу партнерство Вашингтона и Тбилиси». «Этот закон не соответствует ценностям и стандартам ЕС. Он противоречит заявленной цели Грузии по вступлению в Евросоюз, которую поддерживает подавляющее большинство населения Грузии»,— отметили, в свою очередь, в Европейской службе внешних связей. «События в Грузии напоминают нам о том, что демократия может постепенно разрушаться и руками избранных лидеров»,— пришла к выводу премьер Эстонии Кая Каллас.

Комментарии из Москвы были совсем другого плана. Так, вице-спикер Совета федерации Константин Косачев осудил «иностранное вмешательство в чисто внутренний законодательный процесс, который направлен на пресечение этого самого иностранного вмешательства». А глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, который представляет Москву в диалоговом механизме по двусторонней тематике, отметил: «Грузия вновь проходит сложный экзамен на политическую выдержку. Над стабильностью занесен меч прицельной пропаганды. Расчет на то, что эмоции вновь повернут общество в ненависть и ярость. Это поле, на котором Запад чувствует себя уверенно».

В грузинской партии власти от жесткой риторики тем временем не отказываются. Назвав всех противников законопроекта «шпионами, работающими на внешние силы», председатель ГМ Ираклий Кобахидзе напомнил: ЕНД и Михаил Саакашвили «сдали России 20% территории Грузии» (речь об Абхазии и Южной Осетии), а сейчас совместно с «глобальной партией войны» пытаются «втянуть республику в войну против России».

Впрочем, представители «Грузинской мечты» оставляют для себя пути отступления. Отвечая на всю критику, спикер парламента Шалва Папуашвили объявил: после принятия в первом чтении законопроект отправляется на экспертизу в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы) и дальнейшая судьба документа будет зависеть от вердикта этой авторитетной структуры. Таким образом, правящая ГМ попыталась снять с себя часть ответственности.

Эксперты убеждены: никогда за все время правления ГМ с 2012 года власти не были столь слабы, как сейчас.

«Против правящей партии выступили даже те социальные силы, которые всегда ее поддерживали»,— сказал “Ъ” профессор Университета имени Ильи Чавчавадзе (Тбилиси), политолог Георгий Нодия. Он уточнил, что имеет в виду значительную часть академического сообщества, сформировавшегося еще в советские времена, деятелей культуры и искусства. Действительно, среди тех, кто открыто выразил недовольство инициативой властей, оказались группа Mgzavrebi, клуб «Динамо» и целый ряд футболистов в личном качестве, национальный балет Грузии «Сухишвили», организаторы фестиваля Tbilisi Open Air, обладатели премии «Учителя Грузии», как минимум 110 грузинских виноделен и многие другие.

Георгий Двали, Тбилиси; Павел Тарасенко