«Грузинская мечта» отказалась от иноагентов

Решение правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) отозвать законопроект об иностранных агентах вдохновило тех, кто несколько дней подряд выходил на протесты в Тбилиси. Впрочем, оппозиционеры весь день призывали со скепсисом относиться к обещаниям властей и продолжать добиваться освобождения всех задержанных в столкновениях с полицией. К вечеру стало известно, что и это требование удовлетворено. Все задержанные на митингах последних дней за административные нарушения вышли на свободу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие добились своего: правящая партия Грузии отозвала закон об иноагентах, а все задержанные за административные нарушения участники митингов были освобождены

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Протестующие добились своего: правящая партия Грузии отозвала закон об иноагентах, а все задержанные за административные нарушения участники митингов были освобождены

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

«Мы безоговорочно отзываем этот законопроект»,— заявили утром в четверг в «Грузинской мечте», которая находится у власти с 2012 года. Решение было принято после ожесточенных столкновений в Тбилиси в ночь на четверг: тысячи демонстрантов второй день подряд противостояли частям спецназначения МВД, используя камни и «коктейли Молотова» (см. “Ъ” от 9 марта).

В ГМ с сожалением отметили, что «законопроект вызвал разногласия в обществе»: «Машина лжи смогла представить его в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык российского закона, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса. Кроме того, радикальным силам удалось вовлечь часть молодежи в противоправную деятельность». В партии власти заверили, что «должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в Грузии, а также к продвижению ее по пути европейской интеграции», в связи с чем и было принято такое непростое решение.

Законопроект об «агентах иностранного влияния» подразумевал признание таковыми некоммерческих организаций и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование. Организации должны были регистрироваться в качестве агентов и ежегодно подавать финансовые декларации. В случае нарушения им грозил бы штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.).

«Согласно регламенту парламента Грузии, мы вынесем законопроект на второе слушание, на котором его провалим. Провал окончательно продецурно решит этот вопрос»,— пояснил один из лидеров ГМ Мамука Мдинарадзе. Произойдет это, вероятно, на ближайшем пленарном заседании на следующей неделе.

«Да, это действительно похоже на капитуляцию, но расслабляться нельзя»,— сказал “Ъ” один из основателей оппозиционной Республиканской партии Давид Бердзенишвили. «Хочу поздравить с победой наших граждан, молодых людей, которые боролись и борются за европейское будущее. Однако очень важно, чтобы это было оформлено юридически»,— заявил, в свою очередь, председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Леван Хабеишвили. Он призвал желающих собраться вечером у парламента, но уже не на митинг, а на «информационную встречу, в том числе в связи с будущими планами» оппозиции. В чем именно состоит разница между этими двумя понятиями, политик пояснять не стал.

Днем в четверг оппозиционеры предупреждали: если власти в ближайшее время не освободят всех задержанных в ходе акций последних дней (их они называли не иначе как политзаключенными), то протесты на проспекте Руставели вновь приобретут «острый и бескомпромиссный характер».

По сообщению МВД Грузии, общее число задержанных в ходе столкновений в Тбилиси с 7 марта достигло 133 человек.

Прокуратура потребовала от суда в отношении большинства задержанных не аресты, а денежные штрафы, что можно было считать еще одним признаком отступления властей. А в четверг вечером стало известно об освобождении вообще всех участников акций протеста, задержанных в Тбилиси за административные нарушения. Еще одно требование оппозиции было выполнено.

Реакция представителей Запада на решения грузинских властей оказалась однозначной.

«Грузины вышли на улицы, чтобы выразить свое стремление к демократии и европейским ценностям. Этот мирный протест был сильным и трогательным. Заявление об отзыве законопроекта — хороший знак, теперь нужны конкретные правовые шаги»,— написал в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В посольствах Франции и Германии в Тбилиси выступили с призывами к грузинам «вместе предпринять необходимые шаги для европейского будущего» республики.

При этом депутат от ЕНД Роман Гоциридзе в разговоре с “Ъ” обратил особое внимание на то, что вечером в среду премьер-министру Ираклию Гарибашвили звонил советник Госдепартамента США Дерек Шолле. По мнению депутата, этот разговор и стал решающим. Господин Гоциридзе предположил, что речь могла идти о неминуемости санкций против правительственных чиновников, а также лидеров ГМ и основателя партии Бидзины Иванишвили, если законопроект не будет отозван.

Георгий Двали, Тбилиси; Павел Тарасенко