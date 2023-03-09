В Шанинку пришел доктор

Московскую высшую школу социальных и экономических наук (МВШСЭН, или Шанинка) возглавила Мария Сигова. Доктор экономических наук Сигова с 2014 года руководит Международным банковским институтом, а в 2019 году была избрана депутатом муниципального совета Дворцового округа в Санкт-Петербурге от «Единой России». В вузе утверждают: смена руководства понадобилась, поскольку Сергей Зуев, возглавлявший школу более десяти лет, не сможет «в полном объеме» выполнять обязанности из-за продолжающегося уголовного преследования. В Шанинке обещают, что после стабилизации «в финансовой сфере» будут проведены выборы нового ректора. Сотрудники опасаются, что МВШСЭН объединят со вторым вузом, который возглавляет госпожа Сигова.

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Фото: МФТИ Мария Сигова

Фото: МФТИ

Собрание учредителей 7 марта решило, что Шанинку возглавит Мария Сигова, заявили “Ъ” в вузе. «Решение о назначении нового ректора продиктовано необходимостью усилить управленческую команду и определить устойчивую стратегию развития университета на ближайшие годы,— говорится в заявлении на сайте учебного заведения.— Для прежнего ректора Сергея Эдуардовича Зуева затруднено исполнение обязанностей в полном объеме в силу продолжающегося судебного процесса. Кандидат искусствоведения Сергей Зуев останется научным руководителем МВШСЭН и будет участвовать в обсуждении дальнейшей стратегии движения университета». В вузе заверяют, что после стабилизации положения Шанинки, прежде всего «в финансовой сфере», учредители намерены провести выборы нового ректора на альтернативной основе.

Российско-британское высшее учебное заведение «Московская высшая школа социальных и экономических наук» (МВШСЭН, или Шанинка) основано британским социологом, профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным в 1995 году. Среди учредителей МВШСЭН — фонд «Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара», фонд «Новое экономическое образование» и Фонд экономической политики. В школе восемь факультетов, на которых реализуется 35 образовательных программ бакалавриата, магистратуры и профессиональной переподготовки. МВШСЭН предлагает несколько программ совместного обучения с британским Университетом Манчестера, по ряду направлений подготовки выпускники могут получить как российский, так и британский диплом.

Мария Сигова возглавляет Международный банковский институт с 2014 года. Также она была директором Института финансовых кибертехнологий в Университете ИТМО. На муниципальных выборах 2019 года избралась в совет МО «Дворцовый округ» от «Единой России». Отметим, сообщество «Диссернет» утверждает, что выявило нарушения в ее докторской диссертации. Защита работы «Консалтинговые услуги в стратегии обеспечения национальной экономической безопасности» прошла в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете 20 октября 2009 года.

Экс-ректор МВШСЭН Сергей Зуев был задержан в октябре 2021 года, ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Помимо него фигурантами являются экс-замминистра просвещения Марина Ракова, ее гражданский супруг Артур Стеценко, и. о. гендиректора Фонда новых форм развития образования Максим Инкин, экс-сотрудник фонда Евгений Зак и исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. Вначале речь шла о хищении 21 млн руб., выделенных из бюджета на реализацию федеральных проектов «Образование» и «Учитель будущего» в 2019–2020 годах. Позже следствие выявило факт фиктивного трудоустройства 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук, который являлся структурным подразделением РАНХиГС. Большинство обвиняемых после их задержания были отправлены в СИЗО, однако сейчас все они, кроме Ивана Федотова, находятся под запретом определенных действий. Никулинский суд Москвы 6 марта продлил до 21 августа меру пресечения в виде запрета определенных действий Сергею Зуеву. Ему запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, а также использовать средства связи.

О назначении нового ректора коллектив Шанинки узнал во вторник на встрече с учредителями, на которой присутствовал экс-глава Счетной палаты, советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин. The Moscow Times сообщила со ссылкой на свои источники, что Институт Гайдара (учредитель Шанинки) решил перевести студентов в подчинение Международному банковскому институту имени Собчака. Однако в МВШСЭН заявили “Ъ”, что никаких решений о «переходе в другую юрисдикцию» на данный момент нет, «Шанинка продолжает работать в прежнем режиме».

Впрочем, преподаватели рассказали “Ъ”, что вариант, о котором идет речь, действительно обсуждался. Профессор Шанинки социолог Григорий Юдин подтвердил, что предположения возникали, поскольку Мария Сигова является ректором Международного банковского института. «Учредителями и попечителями коллективу было заявлено, что таких решений не принято и что они будут приниматься вместе с коллективом»,— рассказал он “Ъ”. Завкафедрой практической психологии Шанинки Борис Шапиро предполагает, что слияние с другим вузом действительно произойдет. Однако, как это будет устроено организационно, он не понимает, тем более что институт находится в другом городе.

«В этой ситуации есть два аспекта — Шанинка как бренд и как организация со своими атмосферой и ценностями,— говорит господин Шапиро.— Как бренд, видимо, она исчезнет. А удастся ли сохранить корпоративную культуру, все зависит от того, как будет мести новая метла». По его мнению, слияние лучше, чем закрытие. «Мы ждали чего угодно, вплоть до признания нас иноагентами, потому что мы сотрудничаем с Манчестерским университетом»,— сказал он. Борис Шапиро предполагает, что перестановки внутри вуза неизбежны. «Что будет дальше с вузом, никто не знает,— заключает он.— Человек (новый ректор.— “Ъ”) совершенно неизвестный, непонятный».

«Если новое руководство поймет, что Шанинка принадлежит всему шанинскому сообществу — нашим слушателям, выпускникам, профессорам,— то оно сможет внести вклад в общее дело,— говорит Григорий Юдин.— Новое руководство дало разумные обещания: сохранять все взятые обязательства перед студентами и основные принципы функционирования нашего университета. В этом случае оно получит поддержку шанинского сообщества. Мы увидим это в ближайшее время».

Анна Васильева