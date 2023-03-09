Провальный инструмент внешнеполитического принуждения

Прошел год, как Соединенные Штаты совместно с группой стран, причисляющих себя к так называемому коллективному Западу, развязали против России невиданную по масштабам санкционную войну. В исторической ретроспективе 12 месяцев — ничтожно малый срок, однако антирыночные решения наших бывших партнеров привели к серьезной эрозии основ мировой экономики. И этот факт, как представляется, заслуживает глубокого осмысления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в США Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Посол России в США Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Хочется надеяться, что и у американской общественности, ощущающей на себе самое непосредственное воздействие нестабильной глобальной экономической конъюнктуры, есть потребность в поиске ответов на злободневные вопросы: удалось ли администрации США сдержать обещание и «разорвать в клочья» российское нацхозяйство? Есть ли выигравшие от стремительно деградирующей системы экономических связей, в которой новой нормой стало волюнтаристское введение односторонних ограничений против «неугодных» субъектов международных отношений?

Вашингтон старается обставить политику «адских» санкций против зарубежных конкурентов яркими, но лишь псевдоблаговидными предлогами. Непредвзятому наблюдателю ясно, что речь идет о банальной корысти. Ориентации на решение собственных задач. Даже если последние расходятся с приоритетами ближайших союзников.

Россия в данном контексте не исключение. Соединенные Штаты пытаются наказать нас за столь неслыханную «наглость», как защита — после исчерпания всех политико-дипломатических методов — коренных интересов национальной безопасности. Принудить к развороту на 180 градусов в формировании внешнего курса. А также отказаться от «вредной» идеи выстраивания более справедливой, полицентричной архитектуры международных отношений.

Для этого стратеги из «сияющего града на холме» решили протестировать на нас чуть ли не весь доступный арсенал ограничений. С прошлого февраля прозвучали десятки санкционных «залпов». Минфин США хвалится тем, что разнообразные запретительные перечни за год расширились более чем на 2,4 тыс. человек и организаций из нашей страны.

Фактически еженедельно в вашингтонских кабинетах штамповались рестрикции против целых секторов отечественной экономики, множества компаний (включая зарубежных), воздушных и морских судов. Чиновники упражнялись в возведении бесчисленных барьеров в финансовой, высокотехнологичной и торговой областях. Запутанные ограничения бьют не глядя, даже по абсолютно не связанным с политикой жизненно важным сферам, таким как сельское хозяйство и производство удобрений. Дошло до того, что американцы сами себе запретили покупать не только бензин из российской нефти, но даже, к примеру, высококачественные отечественные морепродукты. Абсурд.

Параллельно расширяются черные списки политиков и предпринимателей, а также членов их семей. Буквально недавно в привязке к годовщине специальной военной операции на Украине Вашингтон в очередной раз попытался продемонстрировать решимость и пресловутое «лидерство» в экономическом притеснении нашей страны, включив в блокирующие перечни новые сотни граждан.

Но США и этого мало. При содействии горстки единомышленников администрация грубо вмешивается в фундаментальные основы функционирования энергорынков. Стремится установить нелегитимный ценовой диктат от имени покупателей углеводородов.

Крайне дестабилизирует мировое хозяйство откровенное воровство российских активов. Причем совершается оно вопреки базовому принципу хваленого англосаксонского права — неприкосновенности частной собственности.

Апогей деструктивных инициатив западников под эгидой Вашингтона — использование в собственных конъюнктурных целях террористических методов. За примером далеко ходить не надо: взрывы, разрушившие протянутые с огромным трудом по дну Балтийского моря «Северные потоки», были именно терактами. Говорить про них можно так долго, что это — тема для отдельного исследования.

Главное: несмотря на мрачные прогнозы, российская экономика устояла под таким, без преувеличения, беспрецедентным и всесторонним натиском. Никакого обвала рынка так и не произошло. По последним оценкам, сокращение ВВП России по итогам 2022 года ограничилось 2,1%. На «коллапс» никак не тянет.

Более того, недавние статистические выкладки Международного валютного фонда, который сложно заподозрить в пророссийских настроениях, прогнозируют выход отечественного нацхозяйства в рост уже в текущем году. Пусть цифра невелика — 0,3% (в 2024 году — уже 2,1%), но это выше, чем даже у «прогрессивных» западных юрисдикций. А если верить некоторым экспертам, продолжающим указывать на высокую вероятность рецессии в американском хозяйстве, — больше, чем в США.

Отрадно, что и в американском экспертном сообществе постепенно начинают звучать более осмысленные оценки результатов избранной Вашингтоном стратегии. Обозреватели указывают на грубые просчеты властей в отношении нашей страны. Они недооценили способность России в самые сжатые сроки переориентировать логистическо-сбытовые маршруты на динамично развивающиеся перспективные регионы и не допустить дефицита товаров на внутреннем рынке. Неожиданностью стала та энергия, с которой мы перестраиваем хозяйство на новую технологическую основу, стремясь обеспечить полный экономический суверенитет. В том же ряду — совместное с единомышленниками наращивание доли национальных валют в международных сделках, а также разработка более надежных платежно-расчетных механизмов.

В США хоть и нехотя, но признают высокий профессионализм российского правительства и финрегуляторов, сумевших стабилизировать банковский сектор и валютную сферу, оперативно наладить собственное производство там, где образовался вакуум из-за вынужденного ухода западных компаний.

Безусловно, преодоление испытаний не может даваться легко. Буквально «с колес» приходится реагировать на ранее казавшиеся немыслимыми шаги бывших партнеров. Однако, несмотря на все попытки нас сломить, мы уверенно стоим на ногах. Успешно адаптируемся к реалиям. В условиях «идеального шторма» Россия продолжает добросовестно выполнять свои долговые обязательства. Остается надежным поставщиком критически важной продукции — прежде всего, энергоносителей, зерна, удобрений.

Более того, мы в ускоренном порядке готовимся к выходу на новые рубежи. Открываются бескрайние перспективы в развитии инфраструктуры, обрабатывающей промышленности и внутреннего туризма. Серьезное внимание уделяется выстраиванию новых логистических коридоров и модернизации портов. Это позволит значительно расширить экономические связи с действительно заинтересованными в обоюдовыгодном взаимодействии государствами. Актуальной остается и задача по обеспечению комфортных условий для работы в России иностранного бизнеса, решившего, вопреки политической конъюнктуре и наветам западных столиц и экспертов, сохранить присутствие на нашем рынке.

Позволю себе шутку. Зачинщиков санкций можно только поблагодарить за искусственно созданную возможность по-настоящему заняться опережающим импортозамещением. Прежде всего — в сфере новых технологий, от которых недоброжелатели безуспешно пытаются нас «отключить». Рестрикции оказались для российского бизнеса наподобие бодрящего утреннего душа. Помогли (к слову, не только нам) осознать губительные риски излишней зависимости цепочек поставок от зарубежных партнеров.

При этом к большинству стран—инициаторов ограничений вернулся своеобразный «бумеранг» в виде рекордной инфляции, закрытия предприятий, потери рабочих мест и доступа к емкому российскому рынку, дефицита энергосырья (вплоть до нормирования энергопотребления), а также падения доверия к доллару как средству платежа и накопления активов.

Экономисты начинают признавать, что за санкционными эскападами Вашингтона стоит желание не только (а может, и не столько) кого-то наказать, но и обеспечить для себя искусственные рыночные преимущества. Выдавить соперников. Наладить собственные поставки, даже если условия далеки от конкурентных.

Однако на практике подобные шаги приводят к колоссальным дисбалансам и сбоям. В конечном итоге это самым непосредственным образом сказывается на уровне жизни рядовых граждан, сильнее всего страдающих от волюнтаристских решений собственных элит. Американцам это доказывать не надо — им достаточно зайти в магазин за молоком и яйцами или заехать на «Шевроле Тахо» на бензоколонку. Включить дома отопление или горячую воду.

Удар от эгоистичных действий приняли на себя в значительной степени как союзники США, прежде всего в Европе, так и наименее обеспеченные государства, испытывающие давление из-за усугубляющихся перекосов. С серьезнейшими издержками сталкивается и бизнес, всерьез напуганный риском непреднамеренно нарушить нагроможденные запретительные меры.

Однако проблемы и чаяния тех, кто не желает «выбирать стороны» в навязанном им геополитическом противостоянии, попросту отметаются Соединенными Штатами. В мертворожденные противозаконные санкции пытаются искусственным образом вдохнуть жизнь за счет излюбленной на Потомаке тактики давления и шантажа. Секретом Полишинеля стали пресловутые «сигналы» американских властей основным контрагентам России о недопустимости нормального торгово-экономического сотрудничества, которое на Западе взяли за привычку называть «обходом ограничений».

Представители финансовых ведомств США с упорством, достойным лучшего применения, колесят по миру, запугивая наших друзей угрозами наказания за неприсоединение к антироссийской кампании. Хвалятся организованными за год с небольшим более чем 80 поездками в десятки стран, где назидательно поучали жизни остальных. Наносимый вред развитию «третьих» государств от такой деятельности, а также ущерб их национальным интересам очевиден, но американцами попросту игнорируется.

К слову, по пятам заокеанских «кукловодов» послушно следуют евробюрократы. Пытаются заставить своих партнеров слепо идти за нелегитимными, принятыми в обход СБ ООН требованиями. Прямо вмешиваются в торгово-экономические отношения других стран с Россией. И все ради того, чтобы замаскировать растущие внутри ЕС разногласия по поводу усиления давления на нас, которого требует Вашингтон.

Все сказанное выше подтверждает, что США, уверовав в собственную безнаказанность, не гнушаются ничем, чтобы удержать ускользающее геоэкономическое доминирование. Привыкший к «игре с нулевой суммой» Белый дом не готов мириться с новой реальностью, которая требует учета подходов всех без исключения стран. По инерции продолжает мыслить потребительскими категориями, отводя остальным игрокам за пределами «золотого миллиарда» участь сырьевых придатков. Исходит из того, что ему достаточно погрозить пальцем и намекнуть на отключение от «долларовой кормушки», чтобы отрезвить партнеров. В этом смысле прошедший год окончательно развеял все иллюзии не только у нас, но и у развивающихся экономик, не готовых довольствоваться выделенной им ролью «джунглей, наступающих на цветущий сад» западной цивилизации.

Мы, в свою очередь, как отметил на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров, будем настойчиво требовать признания всего цивилизационного разнообразия и взаимного уважения интересов. Не остановимся в усилиях по противодействию ущербной идее доминирования со стороны коллективного Запада. В том числе — воплощенной в логике нелегитимных санкций, нарушения свободы международной торговли и манипулирования рынками. Санкции — это провальный инструмент внешнеполитического принуждения.

Тектонические изменения, к которым привела нынешняя геополитическая ситуация, сами по себе подтверждают тезис о постепенном, но неотвратимом формировании нового, более справедливого и полицентричного мироустройства, основанного на экономической независимости государств, в котором нет места диктату одного центра силы.

Анатолий Антонов, чрезвычайный и полномочный посол России в США — специально для «Ъ»