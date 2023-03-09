Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Франчайзи захотелось локального

У бизнеса вырос спрос на российские бренды

Отечественные проекты смогли компенсировать российскому рынку франшиз потерю иностранных из-за военных действий на Украине: их общее число за 2022 год выросло на 5,5%, а оборот – на 19%, до 2,78 трлн руб. Спрос на локальные франшизы увеличился на 70%, утверждают аналитики. Участники рынка добавляют, что бизнес оживился во втором полугодии. Экспансия российских проектов за рубеж затормозилась, но уже активно перенаправляется в «дружественные страны»: игроки привлекают франчайзи для открытия точек в ОАЭ, Турции и СНГ, куда переселяются с прошлой весны россияне. Однако эксперты предупреждают, что рассчитывать только на эмигрантов не стоит и нужно адаптировать свой продукт под рынки этих стран.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В 2022 году интерес к российским франшизам вырос на 67% год к году, следует из исследования Franshiza.ru. Эту тенденцию эксперт портала Анна Рождественская объясняет «настороженностью предпринимателей по отношению к международным брендам»: они опасаются возможного сворачивания российского бизнеса зарубежными компаниями, работающими пока в стране.

Около 50% от всех проданных в 2022 году франшиз пришлось на сферу услуг, 26% — на общепит, 13% — на непродовольственную розницу и 7% — на продуктовый ритейл.

В целом, по данным Franshiza.ru, число действующих франшиз за последний год выросло на 5%, почти до 3,3 тыс. Оборот рынка за этот же период увеличился на 19% год к году, до 2,78 трлн руб., что эксперты связывают с ростом среднего чека для покупателей франшиз.

Однако у бизнеса наибольшим спросом пользовались марки, развитие которых не требует серьезных инвестиций — максимум до 6 млн руб. Их приобретали в основном бизнесмены, работающие в городах-миллионниках. В то же время, отмечают в Franshiza.ru, заметно сократился интерес к франчайзингу в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже, близких к зоне боевых действий российско-украинского конфликта.

Основатель сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова говорит, что потенциальные франчайзи активизировались со второй половины года: «В неделю приходило три-пять запросов об открытии небольшого кафе на 200–250 кв. м под брендом сети». Stardogs, по словам директора сети по маркетингу Татьяны Корниенко, в 2022 году открыла 330 франчайзинговых точек, что больше на 40% год к году. В METRO также фиксирует стабильный интерес к франшизе магазинов формата «у дома» — «Фасоль», в основном в Москве, Сибири и на Урале.

Если в ближайшее время в стране не усугубится и без того сложная ситуация в экономике и политике, то в 2023 году может быть кратный рост спроса на франшизы, считает Анна Рождественская. Ее прогнозы базируются на проведенном Franshiza.ru опросе, согласно которому почти 41% владельцев российских брендов заявили о намерениях нарастить число точек продаж за счет франчайзинга.

Так, Sokolov, по словам директора управления торгового маркетинга и развития франчайзинга этой ювелирной сети Антонины Жуковой, планирует в этом году за счет партнеров открыть 242 точки, что вдвое больше, чем в 2022 году.

В то же время, по данным Franshiza.ru, доля российских компаний с франчайзинговыми точками за границей в целом снизилась за год на 3,6 п. п., до 35,4%. Интерес к франшизам из РФ, по словам госпожи Рождественской, растет сейчас только в странах, где живет большая часть эмигрировавших россиян,— ОАЭ, Турции, Казахстане. Спрос на франшизу российских брендов также сохраняется в Узбекистане и Белоруссии.

Например, холдинг Tigrus открывает в мае в Дубае по франшизе свой первый ресторан Osteria Mario. ГК «Шоколадница» ведет переговоры с потенциальными партнерами из ОАЭ, Турции и Кипра, Stardogs — в одной из стран СНГ. Анастасия Татулова также говорит об интересе к франшизе «АндерСон» в СНГ и ОАЭ.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что многие российские компании, выходящие на зарубежные рынки со своими франшизами, до сих пор не адаптировали их под запросы других стран. Спрос будет сохраняться, пока в этих странах наблюдается приток россиян-эмигрантов, знакомых с этими брендами, признает эксперт. Однако, полагает он, после ослабления миграционного эффекта неадаптированные франшизы рискуют оказаться невостребованными за границей.

Алина Савицкая, Дарья Андрианова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...