Франчайзи захотелось локального

Отечественные проекты смогли компенсировать российскому рынку франшиз потерю иностранных из-за военных действий на Украине: их общее число за 2022 год выросло на 5,5%, а оборот – на 19%, до 2,78 трлн руб. Спрос на локальные франшизы увеличился на 70%, утверждают аналитики. Участники рынка добавляют, что бизнес оживился во втором полугодии. Экспансия российских проектов за рубеж затормозилась, но уже активно перенаправляется в «дружественные страны»: игроки привлекают франчайзи для открытия точек в ОАЭ, Турции и СНГ, куда переселяются с прошлой весны россияне. Однако эксперты предупреждают, что рассчитывать только на эмигрантов не стоит и нужно адаптировать свой продукт под рынки этих стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В 2022 году интерес к российским франшизам вырос на 67% год к году, следует из исследования Franshiza.ru. Эту тенденцию эксперт портала Анна Рождественская объясняет «настороженностью предпринимателей по отношению к международным брендам»: они опасаются возможного сворачивания российского бизнеса зарубежными компаниями, работающими пока в стране.

Около 50% от всех проданных в 2022 году франшиз пришлось на сферу услуг, 26% — на общепит, 13% — на непродовольственную розницу и 7% — на продуктовый ритейл.

В целом, по данным Franshiza.ru, число действующих франшиз за последний год выросло на 5%, почти до 3,3 тыс. Оборот рынка за этот же период увеличился на 19% год к году, до 2,78 трлн руб., что эксперты связывают с ростом среднего чека для покупателей франшиз.

Однако у бизнеса наибольшим спросом пользовались марки, развитие которых не требует серьезных инвестиций — максимум до 6 млн руб. Их приобретали в основном бизнесмены, работающие в городах-миллионниках. В то же время, отмечают в Franshiza.ru, заметно сократился интерес к франчайзингу в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже, близких к зоне боевых действий российско-украинского конфликта.

Основатель сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова говорит, что потенциальные франчайзи активизировались со второй половины года: «В неделю приходило три-пять запросов об открытии небольшого кафе на 200–250 кв. м под брендом сети». Stardogs, по словам директора сети по маркетингу Татьяны Корниенко, в 2022 году открыла 330 франчайзинговых точек, что больше на 40% год к году. В METRO также фиксирует стабильный интерес к франшизе магазинов формата «у дома» — «Фасоль», в основном в Москве, Сибири и на Урале.

Если в ближайшее время в стране не усугубится и без того сложная ситуация в экономике и политике, то в 2023 году может быть кратный рост спроса на франшизы, считает Анна Рождественская. Ее прогнозы базируются на проведенном Franshiza.ru опросе, согласно которому почти 41% владельцев российских брендов заявили о намерениях нарастить число точек продаж за счет франчайзинга.

Так, Sokolov, по словам директора управления торгового маркетинга и развития франчайзинга этой ювелирной сети Антонины Жуковой, планирует в этом году за счет партнеров открыть 242 точки, что вдвое больше, чем в 2022 году.

В то же время, по данным Franshiza.ru, доля российских компаний с франчайзинговыми точками за границей в целом снизилась за год на 3,6 п. п., до 35,4%. Интерес к франшизам из РФ, по словам госпожи Рождественской, растет сейчас только в странах, где живет большая часть эмигрировавших россиян,— ОАЭ, Турции, Казахстане. Спрос на франшизу российских брендов также сохраняется в Узбекистане и Белоруссии.

Например, холдинг Tigrus открывает в мае в Дубае по франшизе свой первый ресторан Osteria Mario. ГК «Шоколадница» ведет переговоры с потенциальными партнерами из ОАЭ, Турции и Кипра, Stardogs — в одной из стран СНГ. Анастасия Татулова также говорит об интересе к франшизе «АндерСон» в СНГ и ОАЭ.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что многие российские компании, выходящие на зарубежные рынки со своими франшизами, до сих пор не адаптировали их под запросы других стран. Спрос будет сохраняться, пока в этих странах наблюдается приток россиян-эмигрантов, знакомых с этими брендами, признает эксперт. Однако, полагает он, после ослабления миграционного эффекта неадаптированные франшизы рискуют оказаться невостребованными за границей.

Алина Савицкая, Дарья Андрианова