Не востребованы ввиду отсутствия

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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В России осталось около 20 тыс. новых иномарок, и их хватит на месяц продаж. Страховые компании стали выводить на рынок полисы, фактически заменяющие гарантии от автопроизводителей для иностранных автомобилей. АвтоВАЗ наладит выпуск седанов и кроссоверов сегментов С и D на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Компания «Соллерс Авто» возобновит выпуск двигателя V8 образца 1963 года. Aurus выпустит 200 внедорожников Komendant в следующем году. «Москвич 3» будет стоить от 1,97 млн руб. Петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в начале 2023 года начнет сокращение персонала. Перед новогодними праздниками спрос на подержанные автомобили в России замер.

День 305-й. 25 декабря. Воскресенье