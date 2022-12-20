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Коммерсантъ FM
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Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил продать заводы ушедших автопроизводителей Китаю

Зампред Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) считает, что предприятия ушедших из России автопроизводителей нужно продать китайским компаниям. Он также предложил ввести льготное кредитование и освободить от транспортного налога на два года при покупке российских автомобилей.

«Многие иностранные компании-производители автомобилей оставили свои производственные мощности в России. В связи с этим предлагается часть производств продать китайским маркам, чтобы они на базе этих предприятий организовали производство своих автомобилей»,— сказал господин Чернышев «РИА Новости». Он сообщил, что направит письма с предложениями в ФАС и Минпромторг.

Из России с начала военной операции ушли несколько автопроизводителей. Так, японский автоконцерн Nissan и его французский партнер Renault передали активы в АвтоВАЗе российскому правительству. Некоторые марки прекратили экспорт новых автомобилей в Россию или производство машин в стране. Если в начале года в РФ официально продавались новые легковые автомобили более 50 брендов, то к концу текущего года их осталось не более полутора десятка.

Подробнее о ситуации на автомобильном рынке — в материале «Ъ» «В надежде на второе дыхание».

Леонид Уварчев

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