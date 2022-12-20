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Коммерсантъ FM
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Дорогие автомобили тормозят с продажами

Какие марки и почему выбирают покупатели

Всего 25 люксовых авто продали в России в ноябре 2022-го. Это на 55% меньше, чем в этом же месяце прошлого года, подсчитали в агентстве «Автостат». По его данным, россияне купили по шесть Rolls-Royce и Bentley, пять Lamborghini, четыре Maserati, три Aurus и один Ferrari. Подробности — у Даниила Бабкина.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Российский авторынок пережил не один кризис, когда продажи стремительно падали. Но каждый раз сегмент люксовых и премиальных авто был более стабильным, говорят эксперты. А в этом году сильно просел и он: с января 2022-го в стране продали всего 340 моделей, что на 60% меньше, чем в 2021-м. Главная причина — отказ западных брендов от поставок. При этом состоятельные россияне вполне могут найти вариант для покупки машины в условиях санкций. И все же в ноябре в стране было продано только 25 автомобилей класса люкс.

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У автоэксперта Игоря Моржаретто есть свое объяснение этого факта: «Очень дорогие машины часто требуют индивидуального обслуживания. Сейчас нет доступа к единой компьютерной сети компаний-производителей, так что какие-то автомобили на ТО правдами и неправдами уже предлагают везти в Финляндию. В условиях санкционных рисков кажется, что интерес к супердорогим импортным машинам несколько приутих. Мы пока не понимаем, что будет со спросом в следующем году. Кроме того, многие российские чиновники пока ездят на хороших иномарках родом из Германии. Но существует закон о госзакупках, который как-то должен работать в новых реалиях.

И если бизнесмены могут заказать автомобиль за границей благодаря параллельному импорту, то вот условному чиновнику придется тяжело».

В ноябре “Ъ” выяснил, что некоторые дилеры продолжают открывать салоны люксовых и премиальных брендов, несмотря на остановку поставок этих моделей. Склады они пополняют с помощью параллельного импорта. Может быть, даже более масштабно этим занимаются небольшие компании. Самый простой способ для них — ввезти авто из Дубая и растаможить его, например, в Армении.

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Если же клиент настаивает на европейской машине, схема усложняется, отметил владелец компании Rus-auto-import Максим Агафонов: «Машину везут до грузинского Поти, там ее выгружают и далее она едет в Россию через Армению или Киргизию. Понятное дело, все это оформляется на иностранное юрлицо, чтобы у дилера не возникало вопросов. У нас все компании с историей, поэтому ни у европейцев, ни у американцев нет претензий. Кроме того, это даже дешевле, так как мы практически не несем организационных расходов».

Правда, за последний месяц клиенты заказали лишь одну машину из люкс-класса — Maybach за 26 млн руб., добавил Максим Агафонов. По его словам, намного выше спрос на авто стоимостью около 8-10 млн руб., например, BMW X5. Поддержать просевший рынок люксовых машин в теории мог бы отечественный Aurus. В ноябре россияне купили три модели Komendant. Но таких автомобилей все еще очень немного, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

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«На Aurus потенциальный спрос гораздо выше, чем объемы производства. Оно не останавливалось, но не вышло на желаемый уровень, так как есть определенная зависимость от импортных комплектующих. Пока интерес к Aurus не удовлетворен. Спрос на него обусловлен еще и тем, что в случае с автомобилем российской марки к его покупателю не возникает щекотливых вопросов».

Впрочем, на авторынке в целом ситуация не просто щекотливая, а крайне неприятная. По данным СМИ, в России осталось около 20 тыс. новых иномарок, и их должно хватить всего на месяц продаж.

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