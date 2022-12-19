Глава АвтоВАЗа Соколов: производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге возобновится в 2023 году

Компания АвтоВАЗ, ставшая новым собственником бывшей производственной площадки автоконцерна Nissan в Санкт-Петербурге, перезапустит завод в 2023 году. Сейчас предприятие ведет переговоры о поставках машинокомплектов, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов в эфире телеканала «Россия 24» сегодня, 19 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Соколов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Максим Соколов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы планируем это сделать уже во второй половине следующего года. <…> Наверное, еще чуть рано презентовать конкретные модели, поскольку переговорный процесс в самом разгаре, мы планируем его завершить в январе–феврале»,— рассказал господин Соколов (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, подведомственное Минпромторгу ФГУП НАМИ приобрело российское юрлицо Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» вместе с его активами в Москве и Петербурге за символический €1. Японский автоконцерн объявил об окончательном уходе с российского рынка в конце октября. Убытки от ухода компания оценила в $686 млн.

Ранее Максим Соколов сообщал, что АвтоВАЗ планирует выпустить на всех своих площадках 400 тыс. автомобилей в 2023 году и возобновить экспортные поставки. Этот объем может занять до 50% внутреннего авторынка.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург