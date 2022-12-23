Дорогие авто обкатывают вторичный рынок

Россияне стали чаще покупать дорогие автомобили с пробегом — продажи таких за три квартала этого года выросли почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, подсчитали аналитики сервиса «Авито Авто» по просьбе издания Forbes. Всего с января по сентябрь в стране купили почти 1,7 тыс. таких авто. Самыми популярными стали Bentley, на них пришлось больше трети всех продаж. Примерно пятую часть рынка заняли модели Maserati.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Текущий год стал рекордным для сегмента дорогих машин с пробегом, и у такого ажиотажа несколько причин, отметил руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Авто» Роман Титаренко: «Рост продаж объясняется, прежде всего, стремлением целевой аудитории таких марок зафиксировать стоимость покупки и инвестировать до дальнейшего роста цен.

Кроме того, сохраняется тренд, который способствует демократизации и росту востребованности автомобильного люкса на протяжении 2010-х годов. Речь идет о появлении кроссоверов и внедорожников в модельных линейках престижных марок. Автомобили с пробегом, как и раньше, покупают либо для себя, либо для перепродажи по более высокой цене. Повышение стоимости новых моделей влечет за собой и рост цен на подержанные экземпляры. В итоге некоторые из них в дальнейшем удается выгодно перепродать».

По подсчетам «Авито Авто», 16% продаж в третьем квартале пришлось на Rolls-Royce с пробегом, 15% — на Lamborghini. Кроме того, интерес у россиян вызывали модели Aston Martin, Ferrari и Bugatti. Спрос на люксовые машины на вторичном рынке заметили и автодилеры, подчеркнул гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль:

«Мы привозим и Lamborghini, и Bentley. Сейчас это хорошая возможность. Новых автомобилей этих марок на российском рынке не оказалось. Играет роль и курс рубля. Когда он падает с 90 руб. за доллар до 60, то выходит ощутимо выгоднее. Также стоит учитывать то, что исчез сегмент рынка чуть выше среднего.

У дилеров практически закончились все Mercedes и премиальные модели Audi, так что клиенты, которые хотели приобрести новые модели этих марок, готовы рассмотреть подержанную машину более высокого класса. По деньгам это выходит примерно одинаково.

Что касается динамики цен на люксовые автомобили, понятно, что после 24 февраля они резко улетели в космос, но довольно быстро отыгрались вниз. С учетом того, что на западных рынках этих машин было в достаточном количестве, экономика по ним складывалась довольно понятная. Но сейчас обрисовалась другая проблема — купить за границей, например, двух-трехлетний Lamborghini достаточно сложно, потому что их уже разобрали».

Между тем газета Finacial Times в середине декабря сообщала о том, что российский миллиардер летом купил два автомобиля Maybach, чтобы иметь возможность разобрать один из них на запчасти для второго на случай поломки. Издание не указало имя собеседника, однако, по его данным, мужчина собирался купить Mercedes, но не смог его приобрести.

Любители люксовых автомобилей иногда вполне могут купить их на вторичном рынке, но брать такие машины по парам на запчасти как минимум странно, пояснил адвокат и обладатель Maybach Александр Хаминский: «Я живу за городом, так что пробег у моих автомобилей достаточно большой. Соответственно, часто нужно проходить ТО, и пока нет никаких проблем с запчастями ни для Maybach, ни для Range Rover. Мне сложно поверить, что кто-то решится на такую глупость, как покупка второго автомобилч на запчасти».

Российский рынок новых люксовых машин тем временем заметно сокращается. Агентство «Автостат» подсчитало, что в ноябре в стране продали только 25 автомобилей такого сегмента, что на 55% меньше, чем в этом же месяце прошлого года. По данным аналитиков, россияне приобрели по шесть Rolls-Royce и Bentley, пять Lamborghini, четыре Maserati, один Ferrari, а также три отечественных Aurus. По итогам 11 месяцев рынок год к году упал почти на 60%, до 340 экземпляров.

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Владимир Расулов