Модели Lada на бывшем заводе Nissan не будут конкурировать с нынешней линейкой

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге останется отдельным юридическим лицом и будет выпускать продукцию под брендом LADA, сказал президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов после встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и переговоров с членами городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Соколов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Максим Соколов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Глава АвтоВАЗа отказался назвать, с какими компаниями ведутся переговоры о выпуске продукции на петербургской площадке, уточнив, что речь идет о производителях из Юго-Восточной Азии и что наибольший прогресс достигнут с китайскими автопроизводителями.

Господин Соколов уточнил, что автомобили, производство которых планируется начать во второй половине следующего года, будут производиться в сегментах, исключающих конкуренцию с моделями, выпускаемыми АвтоВАЗом в настоящее время.

Вячеслав Калашников, Санкт-Петербург