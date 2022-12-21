На «Москвичи» повесили ценники

Завод «Москвич» наконец назвал цену на свой кроссовер — почти 2 млн руб., и это выше ожиданий аналитиков. Автомобиль в белом, черном, красном, сером и голубом цветах в столице будут продавать 11 дилерских центров. Первые бензиновые модели уже собрали на бывшем заводе Renault в Москве. В скором времени там приступят и к электрическим версиям кроссовера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вместе с тем эксперты и чиновники возлагают на «Москвич 3» большие надежды — он должен оживить авторынок и помочь таксопаркам. Оправдаются ли ожидания при такой стоимости автомобиля? “Ъ FM” задал этот вопрос генеральному директору агентства «Автостат» Сергею Целикову: «2 млн руб. это достаточно высокая цена. Тем более в основе "Москвича" лежит модель JAC JS4, и нужно понимать, что у него есть прямые конкуренты. Например, Chery Tiggo 4 Pro, которая стоит примерно столько же, даже чуть меньше. И этот вариант на порядок современнее и интереснее. За эти же деньги можно взять и более габаритный Haval Jolion.

Но если говорить о перспективах "Москвича", то какой-то объем по этой цене однозначно можно продавать. Думаю, речь может идти о 4 тыс. машин в год.

Однако, 50 тыс. экземпляров, как планирует производитель, при такой высокой стоимости реализовать будет крайне сложно. Что касается госсубсидий, то нужно смотреть, насколько они будут значительными. Если благодаря им удастся снизить эту цену хотя бы до 1,5-1,6 млн руб., тогда "Москвич" станет хитом, потому что в этом диапазоне сейчас на рынке адекватных городских кроссоверов нет».

По данным СМИ, в самом Китае автомобиль JAC можно купить примерно за 700 тыс. руб. В случае с «Москвичом» субсидии сыграют важную роль, поэтому 2 млн руб. это адекватная цена за него, отметил руководитель отдела по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев:

«Если мы берем основных конкурентов этого автомобиля — Hyundai Creta, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion — то цена более чем адекватная. Кроме того, в будущем наверняка появится возможность попасть в льготную программу. Соответственно, она позволит обеспечить намного больший объем продаж, чем предполагалось изначально. Полагаю, в районе 300-400 тыс. руб. эта скидка в итоге может достигать».

«Москвич 3» — лицензионная копия китайского JAC. Пока его компоненты привозят в Россию в контейнерах и осуществляют сборку на столичном заводе. Полностью российский автомобиль там обещают выпустить в 2025 году. Между тем пока 30% рынка занимают производители из Китая, подсчитали в компании «ВТБ Лизинг». По прогнозам, в 2023-м их доля может превысить 50%.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин