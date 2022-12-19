Страховщик на гарантии

Страховые компании (СК) стали выводить на рынок полисы, фактически заменяющие гарантии от автопроизводителей для иностранных автомобилей, включая подержанные. Эксперты не спорят, что подобные программы помогут страховщикам привлечь клиентов, однако отмечают, что появляется значительное пространство для злоупотреблений и даже мошенничества как со стороны СК, так и со стороны их клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На прошлой неделе у «Росгосстраха» и страхового брокера АСТ появилась страховая программа, призванная стать альтернативой гарантиям автопроизводителя. Она покрывает риски, связанные с возможными скрытыми поломками или повреждениями, которые не были обнаружены при продаже автомобиля. При этом программа распространяется как на новые, так и подержанные автомобили (возрастом до шести лет).

Приобрести продукт страховщик предлагает вместе с каско при доплате 5 тыс. руб. в месяц. По словам директора по работе с ключевыми партнерами «Росгосстраха» Натальи Карташевой, сегодня 70% предложения на авторынке — автомобили с пробегом. Также, отмечает она, клиенты могут приобрести новую машину, но без гарантии производителя. На такой, в частности, случай предназначен новый продукт. Заместитель гендиректора «Абсолют Страхования» Андрей Бурлак поясняет, что продукт, по сути, позволяет дилеру «переложить расходы, связанные с возможной поломкой машины, на страховщика».

Другие страховые компании уже ввели или рассматривают аналогичные программы. В «Совкомбанк Страховании» обещают сделать это в начале следующего года. В СК «Согласие» говорят о возможности, но пока не называют сроков. В СК «Ингосстрах» отмечают, что уже запустили продукты, заменяющие гарантии автопроизводителя.

Эксперты считают подобные страховки перспективными для СК. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин поясняет, что в условиях дефицита новых автомобилей повышенным спросом будут пользоваться подержанные машины, в том числе привезенные из-за границы. «По причине отсутствия гарантии покупатели вынуждены принимать риски скрытых дефектов, поэтому продукт будет пользоваться популярностью»,— полагает он.

Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев добавляет, что «сопутствующие сервисы создают мотивацию приобрести основной продукт, это выглядит в глазах клиентов интересно». Управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин согласен, что запуск подобных продуктов может «повысить сборы страховой премии и увеличить прибыль».

Тем не менее специалисты указывают и на риски подобных продуктов как для страховщиков, так и для клиентов. Гендиректор «Зетта Страхования» Игорь Фатьянов отмечает, что «водители, которые приобретают автомобили со вторичного рынка, чаще всего пытаются сэкономить и не всегда покупают даже каско». Между тем дополнительный полис существенно увеличивает годовую стоимость страховки.

Причем, по словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, покупателям таких страховок стоит ждать «множества подводных камней». «Страховые компании будут традиционно закладывать множество препятствий для получения выплат, поскольку не всегда можно точно оценить риск»,— подчеркивает эксперт. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов возражает, что страховщикам «важно заботиться о клиентской ценности и восприятии страхователями добросовестности предложения, в частности, как быстро и насколько качественно будет производиться ремонт по таким страховкам».

Одновременно, уточняет заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов, подобные договоры «открывают почти безграничные возможности для злоупотреблений и страхового мошенничества» со стороны клиентов.

Юлия Пославская