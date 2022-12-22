КамАЗу нелегко уйдется

КамАЗ сократит рыночные продажи в 2023 году до 40 тыс. машин в сегменте тяжелых грузовиков на фоне ожидаемого падения рынка. В компании тем не менее делают ставку на восстановление сегмента тягачей и надеются нарастить на 60% продажи своей наиболее маржинальной линейки К4 и К5, в основном за счет последнего семейства. Но из-за затрат на адаптацию и улучшение модели К5 прибыль компании окажется на уровне 5 млрд руб., что немного ниже, чем в 2022 году. Также концерн в 2023 году определится с параметрами своего бизнеса в легковом сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

КамАЗ в следующем году ожидает снижения рынка тяжелых грузовиков и своих продаж в базовом сценарии. Как рассказал глава автоконцерна Сергей Когогин, компания планирует реализовать около 40 тыс. машин при общем рынке грузовиков грузоподъемностью 14–40 тонн в объеме 65–68 тыс. единиц. В 2022 году продажи составят 44 тыс. штук при рынке в объеме 74 тыс. машин. Показатели по продажам также включают экспорт примерно 4 тыс. автомобилей в страны СНГ, Африку и Юго-Восточную Азию. В итоге рынок и продажи КамАЗа сократятся примерно на 9%, а доля КамАЗа, которая в этом году составила 44%, как отметил господин Когогин, останется в диапазоне 44–50%.

После ухода европейских производителей грузовиков свыше 16 тонн российский рынок фактически поделен между КамАЗом и импортом из КНР.

Доля новой линейки грузовиков К4 и К5 в продажах вырастет сразу на 17 процентных пунктов, до 26,5%, или 10,6 тыс. машин. В 2022 году КамАЗ реализовал 2,5 тыс. грузовиков с кабиной К4, 1,6 тыс.— К5. В 2023 году, по словам господина Когогина, основной объем (9,8 тыс. штук) придется на К5, а К4 будет дособираться «из остатков» комплектующих. При этом частично в продажах К5 учтена и новая ее версия. После начала кризиса, приостановки работы иностранных компаний в РФ и введения санкций в отношении КамАЗа отечественному автопроизводителю пришлось замещать комплектующие в семействе К5, которое, как и К4, по сути, базируется на кабине немецкого концерна Daimler. «Когда мы рестарт производства К5 замыслили, был очень спорный вопрос: повторить то, что есть, или предложить лучшую версию финансировать. И так и так приблизительно одинаково было, и мы решили улучшить»,— пояснил Сергей Когогин.

Сегмент магистральных тягачей, по ожиданиям КамАЗа, в 2023 году будет восстанавливаться после падения вдвое в этом году. Господин Когогин отметил, что магистральные перевозки не упали так сильно, как продажи тягачей, но обновление парков замедлилось. В следующем году в том числе на фоне строительства новых дорог и эффективности автомобильного транспорта по сравнению с железнодорожным продажи тягачей составят около 20 тыс., в том числе до 8,5 тыс.— продаст КамАЗ.

Самосвал с кабиной К5, по его словам, выйдет в четвертом квартале 2023 года — его должны были начать собирать в начале 2022 года, но план сдвинулся из-за санкций (см. “Ъ” от 23 августа).

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что единственным драйвером восстановления рынка магистральных тягачей в 2023 году может быть сегмент логистики для ритейла. Конкурентоспособность отечественной техники на рынке вырастет за счет ожидаемого аналитиком ослабления рубля, что поддержит и экспорт. Также, добавляет он, будут в более нормальном режиме выстроены цепочки поставок, что также окажет поддержку продажам — «будет более предсказуемый ремонт, также возможна стабилизация цен».

Несмотря на рост доли более маржинальной линейки, чистая прибыль КамАЗа в 2023 году, согласно бизнес-плану, составит 5 млрд руб., в этом году автозавод получит «свыше 5 млрд руб.» прибыли.

Как сообщил Сергей Когогин, инвестпрограмма на следующий год составит 20 млрд руб. против 15 млрд руб. в 2022 году. Инвестиции пойдут в том числе в новое семейство К5. За счет этого и более низкой маржинальности нового продукта показатели по прибыли окажутся ниже нынешних.

Кроме нового К5 КамАЗ также инвестировал в замену комплектующих для своих электробусов, которые поставляются в Москву. По словам господина Когогина, образец уже прошел тестовую эксплуатацию и в следующем году будет поставляться по новым городским контрактам.

Также, отмечает Сергей Когогин, КамАЗ продолжит участвовать как «технологический партнер» в проекте «Москвич», а к июню определится с параметрами и акционерным капиталом отдельной компании, которая займется всеми легковыми проектами концерна, в том числе электромобилем «Атом». Бренд «КамАЗ» для нее использовать не планируется, подчеркнул он. «Мы бы никогда не стали заниматься легковым бизнесом, но при том, что случилось на рынке, мы посчитали неправильным остаться в стороне»,— пояснил господин Когогин, отметив, что в этом есть и «социальная функция». Он подчеркнул, что КамАЗ «будет здесь инвестировать только в проекты по электродвижению». Глава КамАЗа отметил, что России нужно вернуться к позициям, когда 80% рынка заполняет собственное производство. «Я допускаю, что АвтоВАЗ сможет производить до полумиллиона автомобилей, мощности у них есть, но наш потребитель уже давно очень высоко интеллектуальный и хотел бы иметь выбор»,— сказал он.

Ольга Никитина