Aurus Komendant разгоняет производство

Aurus выпустит 200 внедорожников Komendant в следующем году. Модели будут собираться на основном заводе компании в Елабуге и на площадке НАМИ. Разработчики заявляют, что локализация производства достигает 70%. При этом в ноябре 2022 года сегмент автомобилей класса люкс в России упал на 55%. Сможет ли Aurus Komendant поддержать рынок? Разбирался Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Может показаться, что 200 машин за год — это очень небольшие объемы, хотя в Aurus так точно не считают. Компания ориентируется на прошлогодний результат Bentley, которая продала в России 256 авто. Как ни странно, такие планы могут быть даже слишком амбициозными. Ведь 200 Aurus Komendant — это около половины от всех люксовых моделей, проданных в этом году, подчеркнул эксперт ИЦ НТИ Автонет Московского политеха Юрий Урюков:

«Эксперты подсчитали, что в России в 2022-м продали чуть больше 300 роскошных автомобилей. Наверное, до конца года эта цифра не сильно увеличится. То есть емкость рынка на данный момент примерно такова, и Aurus рассчитывает только одной моделью Komendant захватить, по сути, его половину. Это достаточно претенциозная задача. Но все равно нужно понимать, что влиятельные люди мыслят немного иными категориями и найдут способ привезти из-за границы именно тот автомобиль, который они хотят».

И такие способы уже находятся. Так что без конкуренции Aurus Komendant не останется. В ноябре россияне купили по шесть Rolls-Royce и Bentley, пять Lamborghini, четыре Maserati, три Aurus и один Ferrari. Не исключено, что это были складские запасы, а, может быть, ввезенные небольшими фирмами из-за границы и переданные дилерам авто.

Учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян подтверждает, что машины класса люкс условным параллельным импортом ввозят, но делать это все сложнее: «Спрос есть. К люксовому сегменту я бы отнес автомобили дороже €500 тыс. Но ввозить их достаточно непросто. К тому же, если говорить про премиальные модели, то их производят в небольшом количестве, и все они контролируются со стороны производителей».

Кроме люксовых машин западных концернов, потенциальный конкурент Aurus — Hongqi, что в переводе означает «красное знамя». Журналисты называют его «китайским Rolls-Royce», а запуск продаж бренда в России анонсировали еще летом 2022-го. Впрочем, автоэксперт Игорь Моржаретто ставить Aurus и Hongqi в один ряд не советует, хотя бы потому, что последний чуть ли не в два раза дешевле:

«Если российские автомобили предназначаются для первых лиц государства, глав министерств и так далее, то 200 экземпляров будет достаточно. В Hongqi выбрали другой путь и переходят к производству машин, да, дорогих, да, очень престижных, но доступных для более широкого круга лиц. То есть их современный лимузин на электротяге стоит в России порядка 10-12 млн руб. Если у нас получится дойти до уровня китайского производителя, тогда Aurus может иметь более широкий тираж».

Цены на Komendant начинаются с 33 млн руб., модель имеет четырехлитровый бензиновый мотор V8 мощностью почти 600 л.с. Ожидается, что расцветок будет девять, в том числе три новых, среди которых даже оранжевая.

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