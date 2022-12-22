Глава поселка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля

Глава поселка Любимовка Каховского округа (Херсонская область) Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля. Его гибель подтвердил журналистам глава администрации района Павел Филипчук.

«По предварительным данным, он погиб. Документы в машине на его фамилию, тело обгоревшее. Это был подрыв»,— сообщил господин Филипчук (цитата по «Интерфаксу»).

Как пишет военкор Юрий Котонок в своем Telegram-канале, при взрыве погиб не только чиновник, но и его водитель. Взрыв осуществила украинская диверсионная группа.

Любимовка расположена на левом берегу Днепра в 20 км от Новой Каховки. 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил образовать военную администрацию в Каховском районе Херсонской области.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек