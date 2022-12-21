Кроссовер «Москвич 3» будет стоить от 1,97 млн рублей

Новый городской кроссовер «Москвич 3» будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой. Его составит от 1,97 млн руб., говорится в пресс-релизе автопроизводителя.
Компани сообщила, что до конца года отгрузка машин начнется в 11 дилерских центров в Москве. В их числе: Рольф Химки, Автомир Озерная, Авилон Волгоградский проспект, Major Новорижское шоссе, Рольф Центр, Автомир Ярославское шоссе, Авилон Легенда ТТК, ТЦ Кунцево, Петровский Белая Дача, Авторусь Измайлово и Автопассаж.
«В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России»,— пообещал гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин.
Кроссовер оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л. с., 210 Н•м) с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач. Также у него есть люк с электроприводом и легкосплавными колесными дисками диаметром 17 дюймов.
В мае в госсобственность РФ перешли российские активы Renault. После того, как завод «Рено Россия» передали под контроль правительства Москвы, городские власти объявили о возобновлении производства марки «Москвич». Минпромторг планировал наладить процессы сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. В ноябре запустили серийное производство кроссовера «Москвич 3».
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История одного «Москвича»
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