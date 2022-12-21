Кроссовер «Москвич 3» будет стоить от 1,97 млн рублей

Новый городской кроссовер «Москвич 3» будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой. Его составит от 1,97 млн руб., говорится в пресс-релизе автопроизводителя.

Компани сообщила, что до конца года отгрузка машин начнется в 11 дилерских центров в Москве. В их числе: Рольф Химки, Автомир Озерная, Авилон Волгоградский проспект, Major Новорижское шоссе, Рольф Центр, Автомир Ярославское шоссе, Авилон Легенда ТТК, ТЦ Кунцево, Петровский Белая Дача, Авторусь Измайлово и Автопассаж.

«В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России»,— пообещал гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

Кроссовер оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л. с., 210 Н•м) с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач. Также у него есть люк с электроприводом и легкосплавными колесными дисками диаметром 17 дюймов.

В мае в госсобственность РФ перешли российские активы Renault. После того, как завод «Рено Россия» передали под контроль правительства Москвы, городские власти объявили о возобновлении производства марки «Москвич». Минпромторг планировал наладить процессы сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. В ноябре запустили серийное производство кроссовера «Москвич 3».

Фотогалерея История одного «Москвича» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Москвич» — легендарный автомобиль советской эпохи, ненадолго ее переживший. После «Жигулей» он был самым вожделенным автомобилем для большинства жителей СССР Фото: Коммерсантъ / Алена Каплина / купить фото История завода, с конвейера которого впоследствии сошел «Москвич», началась в 1930 году. Он получил название «Государственный автосборочный завод имени коммунистического интернационала молодежи» (КИМ) и приступил к сборке автомобилей Ford-A и Ford-AA. Ford-A (на фото) — легковой автомобиль среднего класса с открытым четырехдверным кузовом типа фаэтон и трехступенчатой коробкой передач Фото: AP В 1933 году завод КИМ стал филиалом Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) и здесь начали выпускать автомобили ГАЗ-А (на фото) и ГАЗ-АА. И хотя это были лишь лицензированные копии автомобилей Ford-A и Ford-AA, именно они считаются первыми советскими автомобилями конвейерной сборки Фото: Socialism Expo / Flickr Грузовой ГАЗ-АА — знаменитая «полуторка» — производился также по фордовской лицензии. Но в СССР его серьезно модернизировали: усилили картер сцепления и рулевой механизм, установили воздушный фильтр и 50-сильный мотор ГАЗ-ММ. Бортовой кузов для автомобиля грузоподъемностью 1,5 тонны был полностью разработан советскими специалистами. Интересно, что до 1934 года кабина грузовика изготавливалась из дерева и прессованного картона и только потом была заменена металлической Фото: ТАСС В феврале 1935 года завод КИМ был выведен из состава Горьковского автозавода и стал самостоятельным предприятием. Тогда же было принято решение, что он будет перепрофилирован на производство малолитражек. С этой целью на заводе была проведена масштабная реконструкция, которая завершилась в рекордные сроки. И уже 25 апреля 1940 года с конвейера сошла первая малолитражка КИМ-10-50. КИМ-10-51 фаэтон (на фото) — одна из модификаций этой модели Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» В 1947 году бывший завод КИМ назывался уже Московским заводом малолитражных автомобилей (МЗМА) и приступил к выпуску автомобиля «Москвич-400» (на фото). За основу этой модели был выбран Opel Kadett 1938 года. Считается, что именно «Москвич-400» стал первым в СССР доступным автомобилем. Его цена — 9 тыс. руб.— была равна полуторагодовой зарплате советского инженера Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» За девять лет выпуска с конвейеров завода сошло 247 439 автомобилей марки «Москвич-400» и ее модернизированной версии «Москвич-401». Из них 19 809 штук были проданы за границей Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Гоночный «Москвич-404-спорт» с форсированным четырехкарбюраторным двигателем мощностью 60 лошадиных сил был разработан на базе «Москвича-402» в 1954 году. Эта модель неоднократно брала призовые места на чемпионатах СССР «Москвич-410» выпускался с 1957 по 1961 год. Это первый внедорожник с полным приводом, разработанный на МЗМА специально для сельской местности. Надежный руль от «Победы», дорожный просвет 22 см, рессорная передняя подвеска сделали машину проходимой, выносливой и, как следствие, очень популярной. Но заводу не хватало мощностей, чтобы одновременно справляться с производством экспортных моделей и моделей, востребованных внутри страны. Выбор был сделан в пользу автомобилей, приносящих иностранную валюту, и «Москвич-410» сняли с конвейера Фото: Wasile Grabar / Flickr «Москвич-407» — одна из самых успешных моделей завода — выпускался с 1958 по 1963 год. Этот седан мощностью 45 лошадиных сил и объемом двигателя 1,36 л был рассчитан на 72-й бензин, но прекрасно работал и на очень распространенном тогда 66-м бензине. К тому же эта модель постоянно модернизировалась не только в техническом плане, но и в дизайнерском. Благодаря этим преимуществам «Москвич-407» был популярен не только в СССР, но и за его пределами. Он долгое время считался одним из лучших малолитражных автомобилей в мире, и спрос на него был настолько велик, что заводу пришлось сократить мощности, обслуживающие внутренний рынок, и выпускать больше автомобилей на экспорт Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото «Москвич-А9» — микроавтобус, выпущенный в 1957 году. Это проект, которому так и не суждено было стать серийным. Он получил модернизированный двигатель от «Москвича-407», задний мост от «Москвича-410», имел стальной несущий корпус и четыре двери, задняя из которых была двустворчатой и распахивалась на всю ширину автобуса. Проблема этой модели была в том, что ей не нашлось применения: грузоподъемность (500 кг) и вместимость (до девяти человек) были недостаточными для того, чтобы использовать его как маршрутное такси. Для сельского автомобиля ему не хватало проходимости. К тому же микроавтобус, собранный на основе легкового автомобиля, был слишком дорог в производстве, и от него пришлось отказаться Несерийному «Москвичу-444» (на фото — его ходовой макет) повезло чуть больше — он стал прототипом «Запорожца». Образец 444-й модели был собран в 1957 году, когда стало понятно, что модели «Москвичей» все дальше уходят от концепции малолитражек и по техническим характеристикам, и по цене. За образец «Москвича-444» взяли Fiat 600, существенно его доработав. Но МЗМА, как обычно, не хватило мощностей для серийного производства новой микролитражки, и тогда для этой цели было решено реконструировать завод «Коммунар» в Запорожье. Так «Москвич-444» стал ЗАЗ-965 Фото: МЗМА / Wikipedia «Москвич-408» выпускался с 1965 по 1975 год на нескольких автозаводах СССР. Эта модель пользовалась огромной популярностью: у нее был очень современный по тем временам дизайн, надежный экономичный двигатель, комфортная подвеска. Она успешно конкурировала с зарубежными автомобилями своего класса, превосходя их по многим инженерным параметрам и уступая только в качестве отделки салона. «Москвич-408» долгое время хорошо продавался в Европе Фото: С. Блохин / РИА Новости Производственные корпуса завода, 1974 год Фото: В.Сметанин / РИА Новости В начале 1970-х годов на заводе, который к тому времени стал называться АЗЛК, был разработан новый внедорожник на базе «Москвича-415». Он получил рабочее название «Москвич-2150» и должен был стать конкурентом популярной «Нивы». Этой модификацией заинтересовались военные. Министерство обороны планировало сделать модель армейским автомобилем, однако эта идея не была профинансирована, и «Москвич-2150» так и не стал серийным автомобилем Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото «Москвич-412» стал самой «долгоиграющей» моделью АЗЛК. Он выпускался с 1967 по 1997 год. Созданный на базе «Москвича-408», он оснащался более мощным двигателем объемом 1,5 л. Это была последняя модель «Москвича», которая могла конкурировать с мировыми производителями на зарубежных рынках. Один из автозаводов в Бельгии даже наладил сборочную линию этой модели для Западной Европы

На фото: торжественный выезд первого автомобиля «Москвич-412» с заводского конвейера Фото: Борис Кузьмин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Москвич-2140», который сходил с конвейера АЗЛК с 1976 по 1988 год, фактически являлся модернизированной версией 412-й модели. «Москвич-2140» получил новые дисковые тормоза и унаследовал от своего предшественника дефорсированный двигатель, неприхотливый к качеству топлива. Однако эта модель уже не могла конкурировать с моделями ВАЗа, которые доминировали на рынке Фото: Алексей Гостев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ После распада СССР у АЗЛК начались проблемы. Чтобы справиться с кризисом, завод решил полностью поменять концепцию. Руководство завода отказалось от производства относительно недорогих массовых моделей и перешло к выпуску мелкосерийных автомобилей бизнес-класса на платформе «Москвича-2141». Так возник представительский автомобиль «Иван Калита», который выпускался с 1998 по 2001 год. Эти модели успехом не пользовались: завод не смог обеспечить необходимое качество. К тому же в этом сегменте рынка у «Москвича» было много успешных конкурентов Фото: Виктор Воног / ИТАР-ТАСС На базе четвертого поколения «Москвичей» 2141 в 1990-х годах было создано еще несколько моделей — «Святогор» (в вариантах хэтчбек, седан, пикап и фургон), «Юрий Долгорукий», «Князь Владимир» (на фото) Фото: Игорь Михалев / РИА Новости В конце 1990-х «Москвичу» было все труднее оставаться на плаву

На фото: автомобиль «Москвич», пострадавший в результате урагана, обрушившегося на Москву в июле 1998 года Фото: AP / Yevgeny Uspensky/ Komsomolskaya Pravda После дефолта 1998 года производство АЗЛК, на 60% принадлежащего государству, стало дотационным, и в 2001 году завод окончательно встал Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото В 2010 году после продажи имущества ОАО «Москвич» было ликвидировано, а на территории был создан технополис «Москва» Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Старые модели «Москвичей» до сих пор можно встретить на дорогах. И не только российских

На фото: кубинцы в Гаване ремонтируют «Москвич-2140» Фото: AP / Jose Goitia, File В 1998 году часть территории (недостроенный завод двигателей) была выкуплена «Рено Россия». В 2015 году компания подавала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Москвич». СМИ сообщали, что предприятие под возрожденным брендом может начать продавать свои бюджетные модели — Logan (на фото), Sandero, Duster Фото: Коммерсантъ / Ильдар Азюков / купить фото В 2010 году ОАО «Москвич» после продажи имущества было официально ликвидировано. На территории завода в 2012 году был создан технополис «Москва». 31 марта 2014 года на главном фасаде завода были полностью демонтированы буквы «Москвич» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото 16 мая 2022 года Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял решение забрать завод «Рено» на баланс Москвы. Он хочет возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». По словам столичного главы, возрожденный завод в перспективе будет производить электромобили

На фото: электромобиль «Москвич-2335 Е1» Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Следующая фотография 1 / 26 «Москвич» — легендарный автомобиль советской эпохи, ненадолго ее переживший. После «Жигулей» он был самым вожделенным автомобилем для большинства жителей СССР Фото: Коммерсантъ / Алена Каплина / купить фото История завода, с конвейера которого впоследствии сошел «Москвич», началась в 1930 году. Он получил название «Государственный автосборочный завод имени коммунистического интернационала молодежи» (КИМ) и приступил к сборке автомобилей Ford-A и Ford-AA. Ford-A (на фото) — легковой автомобиль среднего класса с открытым четырехдверным кузовом типа фаэтон и трехступенчатой коробкой передач Фото: AP В 1933 году завод КИМ стал филиалом Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) и здесь начали выпускать автомобили ГАЗ-А (на фото) и ГАЗ-АА. И хотя это были лишь лицензированные копии автомобилей Ford-A и Ford-AA, именно они считаются первыми советскими автомобилями конвейерной сборки Фото: Socialism Expo / Flickr Грузовой ГАЗ-АА — знаменитая «полуторка» — производился также по фордовской лицензии. Но в СССР его серьезно модернизировали: усилили картер сцепления и рулевой механизм, установили воздушный фильтр и 50-сильный мотор ГАЗ-ММ. Бортовой кузов для автомобиля грузоподъемностью 1,5 тонны был полностью разработан советскими специалистами. Интересно, что до 1934 года кабина грузовика изготавливалась из дерева и прессованного картона и только потом была заменена металлической Фото: ТАСС В феврале 1935 года завод КИМ был выведен из состава Горьковского автозавода и стал самостоятельным предприятием. Тогда же было принято решение, что он будет перепрофилирован на производство малолитражек. С этой целью на заводе была проведена масштабная реконструкция, которая завершилась в рекордные сроки. И уже 25 апреля 1940 года с конвейера сошла первая малолитражка КИМ-10-50. КИМ-10-51 фаэтон (на фото) — одна из модификаций этой модели Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» В 1947 году бывший завод КИМ назывался уже Московским заводом малолитражных автомобилей (МЗМА) и приступил к выпуску автомобиля «Москвич-400» (на фото). За основу этой модели был выбран Opel Kadett 1938 года. Считается, что именно «Москвич-400» стал первым в СССР доступным автомобилем. Его цена — 9 тыс. руб.— была равна полуторагодовой зарплате советского инженера Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» За девять лет выпуска с конвейеров завода сошло 247 439 автомобилей марки «Москвич-400» и ее модернизированной версии «Москвич-401». Из них 19 809 штук были проданы за границей Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Гоночный «Москвич-404-спорт» с форсированным четырехкарбюраторным двигателем мощностью 60 лошадиных сил был разработан на базе «Москвича-402» в 1954 году. Эта модель неоднократно брала призовые места на чемпионатах СССР «Москвич-410» выпускался с 1957 по 1961 год. Это первый внедорожник с полным приводом, разработанный на МЗМА специально для сельской местности. Надежный руль от «Победы», дорожный просвет 22 см, рессорная передняя подвеска сделали машину проходимой, выносливой и, как следствие, очень популярной. Но заводу не хватало мощностей, чтобы одновременно справляться с производством экспортных моделей и моделей, востребованных внутри страны. Выбор был сделан в пользу автомобилей, приносящих иностранную валюту, и «Москвич-410» сняли с конвейера Фото: Wasile Grabar / Flickr «Москвич-407» — одна из самых успешных моделей завода — выпускался с 1958 по 1963 год. Этот седан мощностью 45 лошадиных сил и объемом двигателя 1,36 л был рассчитан на 72-й бензин, но прекрасно работал и на очень распространенном тогда 66-м бензине. К тому же эта модель постоянно модернизировалась не только в техническом плане, но и в дизайнерском. Благодаря этим преимуществам «Москвич-407» был популярен не только в СССР, но и за его пределами. Он долгое время считался одним из лучших малолитражных автомобилей в мире, и спрос на него был настолько велик, что заводу пришлось сократить мощности, обслуживающие внутренний рынок, и выпускать больше автомобилей на экспорт Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото «Москвич-А9» — микроавтобус, выпущенный в 1957 году. Это проект, которому так и не суждено было стать серийным. Он получил модернизированный двигатель от «Москвича-407», задний мост от «Москвича-410», имел стальной несущий корпус и четыре двери, задняя из которых была двустворчатой и распахивалась на всю ширину автобуса. Проблема этой модели была в том, что ей не нашлось применения: грузоподъемность (500 кг) и вместимость (до девяти человек) были недостаточными для того, чтобы использовать его как маршрутное такси. Для сельского автомобиля ему не хватало проходимости. К тому же микроавтобус, собранный на основе легкового автомобиля, был слишком дорог в производстве, и от него пришлось отказаться Несерийному «Москвичу-444» (на фото — его ходовой макет) повезло чуть больше — он стал прототипом «Запорожца». Образец 444-й модели был собран в 1957 году, когда стало понятно, что модели «Москвичей» все дальше уходят от концепции малолитражек и по техническим характеристикам, и по цене. За образец «Москвича-444» взяли Fiat 600, существенно его доработав. Но МЗМА, как обычно, не хватило мощностей для серийного производства новой микролитражки, и тогда для этой цели было решено реконструировать завод «Коммунар» в Запорожье. Так «Москвич-444» стал ЗАЗ-965 Фото: МЗМА / Wikipedia «Москвич-408» выпускался с 1965 по 1975 год на нескольких автозаводах СССР. Эта модель пользовалась огромной популярностью: у нее был очень современный по тем временам дизайн, надежный экономичный двигатель, комфортная подвеска. Она успешно конкурировала с зарубежными автомобилями своего класса, превосходя их по многим инженерным параметрам и уступая только в качестве отделки салона. «Москвич-408» долгое время хорошо продавался в Европе Фото: С. Блохин / РИА Новости Производственные корпуса завода, 1974 год Фото: В.Сметанин / РИА Новости В начале 1970-х годов на заводе, который к тому времени стал называться АЗЛК, был разработан новый внедорожник на базе «Москвича-415». Он получил рабочее название «Москвич-2150» и должен был стать конкурентом популярной «Нивы». Этой модификацией заинтересовались военные. Министерство обороны планировало сделать модель армейским автомобилем, однако эта идея не была профинансирована, и «Москвич-2150» так и не стал серийным автомобилем Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото «Москвич-412» стал самой «долгоиграющей» моделью АЗЛК. Он выпускался с 1967 по 1997 год. Созданный на базе «Москвича-408», он оснащался более мощным двигателем объемом 1,5 л. Это была последняя модель «Москвича», которая могла конкурировать с мировыми производителями на зарубежных рынках. Один из автозаводов в Бельгии даже наладил сборочную линию этой модели для Западной Европы

На фото: торжественный выезд первого автомобиля «Москвич-412» с заводского конвейера Фото: Борис Кузьмин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Москвич-2140», который сходил с конвейера АЗЛК с 1976 по 1988 год, фактически являлся модернизированной версией 412-й модели. «Москвич-2140» получил новые дисковые тормоза и унаследовал от своего предшественника дефорсированный двигатель, неприхотливый к качеству топлива. Однако эта модель уже не могла конкурировать с моделями ВАЗа, которые доминировали на рынке Фото: Алексей Гостев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ После распада СССР у АЗЛК начались проблемы. Чтобы справиться с кризисом, завод решил полностью поменять концепцию. Руководство завода отказалось от производства относительно недорогих массовых моделей и перешло к выпуску мелкосерийных автомобилей бизнес-класса на платформе «Москвича-2141». Так возник представительский автомобиль «Иван Калита», который выпускался с 1998 по 2001 год. Эти модели успехом не пользовались: завод не смог обеспечить необходимое качество. К тому же в этом сегменте рынка у «Москвича» было много успешных конкурентов Фото: Виктор Воног / ИТАР-ТАСС На базе четвертого поколения «Москвичей» 2141 в 1990-х годах было создано еще несколько моделей — «Святогор» (в вариантах хэтчбек, седан, пикап и фургон), «Юрий Долгорукий», «Князь Владимир» (на фото) Фото: Игорь Михалев / РИА Новости В конце 1990-х «Москвичу» было все труднее оставаться на плаву

На фото: автомобиль «Москвич», пострадавший в результате урагана, обрушившегося на Москву в июле 1998 года Фото: AP / Yevgeny Uspensky/ Komsomolskaya Pravda После дефолта 1998 года производство АЗЛК, на 60% принадлежащего государству, стало дотационным, и в 2001 году завод окончательно встал Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото В 2010 году после продажи имущества ОАО «Москвич» было ликвидировано, а на территории был создан технополис «Москва» Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Старые модели «Москвичей» до сих пор можно встретить на дорогах. И не только российских

На фото: кубинцы в Гаване ремонтируют «Москвич-2140» Фото: AP / Jose Goitia, File В 1998 году часть территории (недостроенный завод двигателей) была выкуплена «Рено Россия». В 2015 году компания подавала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Москвич». СМИ сообщали, что предприятие под возрожденным брендом может начать продавать свои бюджетные модели — Logan (на фото), Sandero, Duster Фото: Коммерсантъ / Ильдар Азюков / купить фото В 2010 году ОАО «Москвич» после продажи имущества было официально ликвидировано. На территории завода в 2012 году был создан технополис «Москва». 31 марта 2014 года на главном фасаде завода были полностью демонтированы буквы «Москвич» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото 16 мая 2022 года Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял решение забрать завод «Рено» на баланс Москвы. Он хочет возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». По словам столичного главы, возрожденный завод в перспективе будет производить электромобили

На фото: электромобиль «Москвич-2335 Е1» Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Смотреть

О ситуации на авторынке — в материале «Ъ» «В седанных условиях».

Лаура Кеффер