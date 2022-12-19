Импорт китайских автомобилей в Россию за 11 месяцев вырос на 50%

За 11 месяцев в Россию ввезли 106 тыс. китайских автомобилей. Это почти на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин. По его словам, общий товарооборот с КНР к декабрю вырос на 26%, до $159 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Булавин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Булавин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Булавин заявил, что также увеличился импорт китайской спецтехники. «Кроме легковых автомобилей ввозилась специальная техника — 142 тыс. различных специальных автомобилей ввезено, это тоже почти плюс 50% к прошлому году»,— рассказал глава в эфире «России 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Владимир Булавин уточнил, что примерно 60% всех подержанных автомобилей, импортированных с начала года, ввозились из Японии. Товарооборот с этой страной при этом снизился на 36%.

В ноябре продажи легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ оказались на 61% ниже прошлогоднего результата. Топ рынка по-прежнему возглавляет отечественная Lada, а китайские бренды заменили лидировавшие в прошлом году корейские. По прогнозу «Ъ» и профильных аналитиков, авторынок РФ в 2022 году сократится на 60%.

Подробности — в материале «Ъ» «В седанных условиях».

Лаура Кеффер