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Коммерсантъ FM
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Ликсутов: новые «Москвичи» заинтересуют чиновников и корпоративный сегмент

Основные продажи кроссовера «Москвич», выпускаемого на заводе в Москве, придутся на каршеринг, физлиц и корпоративный сегмент, заявил в интервью «Ъ» вице-мэр столицы Максим Ликсутов. Он отметил, что многие члены столичного правительства рассматривают «Москвичи» для поездок на работу.

«Например, у нашего Центра организации дорожного движения есть «парконы» с камерами на базе стареньких Hyundai Solaris, которым уже 7–8 лет,— рассказал он. — Мы уже думаем над тем, чтобы поменять их на "Москвичи", поставить туда соответствующее оборудование. Многие моих знакомые, которые работают в правительстве Москвы, рассматривают кроссовер, как машину для ежедневных рабочих поездок. С учетом сегодняшней ситуации на рынке мы думаем, что автомобиль будет востребован».

В 2025 году, рассказал господин Ликсутов, КамАЗ разработает уже новую платформу из российских компонентов для выпуска электромобилей. «Какая-то часть компонентов будет импортная, это нормально, потому что даже в Китае полной 100% локализации нет,— заметил он. — Но мы хотим к этому стремиться. Говорить о том, как будет выглядеть эта новая машина, какая там компонентная база, сейчас пока рано».

Ранее завод «Москвич» назвал цену кроссовера – от 1,97 млн руб. Машина будет представлена в пяти цветах: белом, черном, красном, сером и голубом. До конца года отгрузка машин начнется в 11 дилерских центров в Москве.

Читайте полную версию интервью с Максимом Ликсутовым в материале «Ъ».

Иван Буранов, Андрей Сапожников

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