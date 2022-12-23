Занимать не на что

Некоторые банки фиксируют по итогам первых недель декабря рост на рынке розничного кредитования на уровне прошлого года. Однако преимущественно он обеспечен ипотечными ссудами. Наиболее рискованные необеспеченные потребительские кредиты все еще выдают с осторожностью. А некоторые кредитные продукты не востребованы в текущем декабре ввиду отсутствия предметов потребления, как, например, это происходит с автокредитованием.

Несмотря на то что еще недавно банкиры и эксперты опасались, что традиционный предновогодний высокий сезон на рынке розничного кредитования в этом году не состоится (см. “Ъ” от 14 ноября), первая половина декабря все же показала некоторое оживление. Способствовала этому и пришедшаяся как раз на декабрь реализация отложенного спроса, сформированного за период шоков на рынке, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Надежда Караваева.

Так, например, банк ВТБ по итогам первых двух недель декабря выдал 83 тыс. розничных кредитов на сумму 107 млрд руб. Это на 30% больше, чем за аналогичный период ноября, и соответствует показателям прошлого года. Основной прирост был обеспечен, однако, ипотечными выдачами: за первые две недели месяца ВТБ выдал ипотеки более чем на 54 млрд руб. (+60% в месячном сравнении). Спрос клиентов ВТБ на кредиты наличными за первые две недели декабря увеличился на 12% по сравнению с началом ноября текущего года и на 20% — с началом декабря прошлого года, составив 50 млрд руб. Позитивно настроены и в Сбербанке. «Портфель потребительских кредитов в "Сбере" достиг 3,4 трлн руб. Только за этот год ожидаем выдать таких кредитов почти на 2 трлн руб.»,— приводит данные директор дивизиона «Занять и сберегать» «Сбера» Сергей Широков.

Но не все банки с таким оптимизмом смотрят на текущий декабрь. В Росбанке, например, в ипотечном кредитовании не наблюдают прироста объема выдач. В автокредитовании банк также не видит высокого сезонного спроса. «Автомобилей на рынке немного, существенного увеличения поставок в ближайший месяц не ожидается, как и предновогодних распродаж»,— поясняет замдиректора по розничному бизнесу Росбанка Максим Лукьянович. В потребительском беззалоговом кредитовании рост выдач в декабре есть, отмечает он, но считает его краткосрочным и сезонным. «Спрос на потребительские кредиты в предновогодний период стабильный, однако к динамике конца 2021-го — начала 2022 года рынок потребкредитов вернется не раньше первого квартала 2023 года»,— согласен начальник управления кредитных продуктов ПСБ Рустам Рафиков.

Тем более что ослаблять ужесточенную в кризис скоринг-политику банки не спешат. В ХКФ-банке фиксируют рост числа кредитных заявок на нецелевые кредиты наличными и POS-кредиты на протяжении двух последних недель. Однако банк уделяет особое внимание качеству клиентов, подчеркивает его главный управляющий директор Андрей Спиваков. Спрос со стороны физлиц на получение кредитов в декабре традиционно растет, и декабрь 2022 года не явился исключением вопреки опасениям банкиров (см. “Ъ” от 14 ноября). БКИ «Скоринг Бюро» также фиксирует рост спроса на все виды кредитных продуктов за исключением автокредитов, сообщает гендиректор бюро Олег Лагуткин. Однако вряд ли можно говорить о полном восстановлении рынка кредитования. «Текущий рост традиционно связан с сезонным фактором, который продлится до 26–28 декабря,— поясняет он.— Кроме того, кредиторы стараются не допустить резкого роста возможных потерь в будущем по выданным в такие периоды кредитам». Риски больше в сегменте необеспеченного кредитования, и риски просрочки возрастают в связи с неопределенностью в развитии экономики в следующем году. Поэтому рост кредитования в декабре в основном был обусловлен выдачами ранее одобренных ипотечных кредитов, подчеркивает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

Полина Трифонова