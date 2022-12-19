Продажи люксовых автомобилей в России сократились на 55%

В ноябре 2022 года продажи новых люксовых автомобилей в России сократились на 55%, сообщает «Автостат».

По информации аналитического агентства, за минувший месяц в стране продано всего 25 экземпляров автомобилей люксовых брендов. Из них — по шесть Rolls-Royce и Bentley, пять Lamborghini, четыре Maserati, три Aurus и один Ferrari.

Напомним, за январь-ноябрь рынок новых люксовых автомобилей в России сократился на 59,4%, до 340 экземпляров. Связано это в первую очередь с прекращением поставок машины в страну из-за санкций.

Максим Вершинин