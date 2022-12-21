Крымский мост пообещали не перекрывать надолго для ремонта

Движение на Крымском мосту не будут надолго ограничивать из-за ремонтных работ, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко, в свою очередь, заявил, что на новогодние праздники мост перекрывать не будут.

«Сейчас активно проводятся мероприятия, связанные с ремонтом левой части Крымского моста, и возможны краткосрочные перекрытия движения в рамках проведения регламентных работ по восстановлению. Однако долгосрочных перекрытий не планируется. Поэтому все желающие могут планировать поездки в Крым и из Крыма беспрепятственно»,— написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он также призвал граждан руководствоваться только официальной информацией федеральных ведомств о работе моста, в частности информацией от Министерства транспорта РФ, и не реагировать на сообщения из иных источников.

Господин Лукашенко заявил, что информация о перекрытии моста с 27 декабря и «по какое-то там января» распространяется «недоброжелателями». «Действительно, в настоящее время проводятся мероприятия, связанные с ремонтом левой стороны Крымского моста. Никаких в планах перекрытий долгосрочных мостового сооружения не планируется»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Александр Дремлюгин, Симферополь