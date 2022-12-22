Ликсутов объявил о старте продаж электромобиля «Москвич» с 26 декабря

Вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил журналистам, что электромобиль «Москвич» станет доступен для покупки с понедельника, 26 декабря.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Максим Ликсутов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Думаю, что машина достойная. Показывали (на презентации)... только машину с двигателем внутреннего сгорания. Уже, по-моему, с понедельника можно будет купить и электрическую машину»,— сказал господин Ликсутов (цитата по ТАСС).

В конце октября на заводе заявили, что в 2022 году соберут 600 автомобилей, из которых 200 будут электрические. Сегодня господин Ликсутов сказал, что в следующем году завод «Москвич» планирует произвести 50 тыс. машин, из которых 10 тыс. — электрические.

Заместитель мэра отметил, что планирует приобрести новую модель «Москвича» для себя. «Выбор цвета пока не очень большой — красный и белый»,— добавил он.

На заводе «Москвич», бывшем «Рено», 23 ноября начали серийное производство моделей «Москвич 3». Автомобиль является лицензионной копией китайского JAC. Пока его компоненты привозят в Россию в контейнерах и осуществляют сборку на столичном заводе. Полностью российский автомобиль там обещают выпустить в 2025 году. Ранее завод «Москвич» назвал цену кроссовера — от 1,97 млн руб. Машина будет представлена в пяти цветах: белом, черном, красном, сером и голубом.

Максим Ликсутов в интервью «Ъ» заявил, что «Москвич» рассматривает в качестве рынка сбыта каршеринг, физлиц и корпоративный сегмент. Кроссовер «Москвич» рассматривают как машину для ежедневных рабочих поездок в правительстве Москвы, добавил господин Ликсутов.

Полное интервью — «Чиновники Москвы рассматривают кроссовер "Москвич" как машину для ежедневных рабочих поездок».

Эрдни Кагалтынов