СМИ: завод Hyundai в Петербурге планирует сократить до 80% персонала

Петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) в начале 2023 года начнет сокращение персонала, сообщает петербургская интернет-газета «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники и обращение генерального директора компании.

По данным издания, с 16 января на предприятии начнется подписание соглашений о расторжении трудового договора, и увольнения по этим соглашениям будут идти с 23 января по 17 февраля. Если предприятию не удастся снизить численность работников до установленного компанией, начнутся увольнения по сокращению штата в соответствии с ТК РФ. Уходящим добровольно по соглашению сторон будет выплачиваться до 12 месячных зарплат, штат планируется сократить на 80%, завод — законсервировать.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе ХММР, «из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания "Хендэ Мотор" предпринимает шаги по оптимизации штата персонала в России». В пресс-службе заверили, что «компания выполнит все социальные обязательства перед сотрудниками, которых это затронет, включая выплату выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон».

Завод в Петербурге мощностью 200 тыс. автомобилей в год Hyundai Motor Company ввела в эксплуатацию в сентябре 2010 года. На заводе производились модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. С марта 2022 года предприятие находилось в простое.

Вячеслав Калашников, Санкт-Петербург