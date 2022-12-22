АвтоВАЗ наладит выпуск седанов и кроссоверов на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, сообщает российский автопроизводитель. По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, «в линейке бренда Lada появятся автомобили более высоких сегментов».

«Предполагается поэтапная постановка на производство различных моделей сегментов С и D, включая кроссоверы и седаны. Все необходимое для сборки будет поставляться одним или несколькими партнерами из дружественных стран, переговоры с которыми находятся в завершающей стадии. Также планируется поэтапная локализация производства с задействованием поставщиков компонентов, расположенных в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», — заявил АвтоВАЗ.

Никакой информации о том, какие именно модели будут производиться на мощностях предприятия в Санкт-Петербурге и какой автопроизводитель станет партнером нового проекта, пока нет. Запуск сборки новых автомобилей Lada запланирован на второе полугодие 2023 года.

Напомним, подведомственное Минпромторгу ФГУП НАМИ приобрело российское юрлицо Nissan ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» вместе с его активами в Москве и Петербурге за символический €1. Новым собственником завода стал АвтоВАЗ, который и перезапустит производство в следующем году.

Максим Вершинин