Электромобиль Lada Largus презентуют до конца года в Ижевске

Прототип электромодели Lada Largus создан, он будет презентован до конца года. Об этом заявил глава компании АвтоВАЗ Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24». Уровень локализации электромобиля составит более 50%, также сообщил господин Соколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Соколов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Максим Соколов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Также работаем над новыми моделями автомобилей, в том числе созданием собственного отечественного электромобиля»,— сообщил глава АвтоВАЗа. «Уровень локализации этого автомобиля составит более 50%, или, если опираться на нормативную базу Минпромторга, 3600 баллов, то есть уровень локализации будет больше, чем любые другие автомобили, которые производились в РФ другими автоконцернами, за исключением бренда Lada»,— заявил Максим Соколов (цитата по ТАСС). Созданный прототип электромодели Largus будет представлен в столице Удмуртии до конца года, добавил господин Соколов.

Серийное производство Vesta будет налажено на заводе в Тольятти, где также будет возобновлена сборка Largus. Электромобиль Lada e-Largus АвтоВАЗ анонсировал в августе.

В середине года доля французской группы Renault в АвтоВАЗе перешла к подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту. Таким образом, в собственность РФ отошло 67,69%. Руководство АвтоВАЗа намерено возобновить производство почти всех моделей в следующем году. Сейчас компания выпускает четыре семейства автомобилей — Vesta, Largus, Granta и Niva.

Мария Федотова