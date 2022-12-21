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Коммерсантъ FM
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ВТБ: в 2023 году каждый второй автомобиль на рынке РФ будет китайским

Из-за ухода из России американских, европейских и японских автопроизводителей их место могут занять китайские бренды, чья доля на российском рынке в 2023 году может превысить 50%. По оценке «ВТБ Лизинг», на данный момент производители из Китая занимают около 30% авторынка в России.

«К осени дилеры покинувших Россию брендов из США, Европы и Японии практически полностью распродали стоки, поэтому все внимание приковано к продукции из КНР. В нашем портфеле доля сделок с ней в легковом сегменте выросла в 5 раз, до 10%»,— считает Артем Киселев, директор по продажам продуктов автолизинга «ВТБ Лизинг» (цитата по ТАСС).

В исследовании компании также отмечается, что запрет на ввоз в Россию автомобилей дороже €50 тыс. спровоцировал «драматичные изменения» в премиум-сегменте. Доля премиальных автомобилей в бизнесе «ВТБ Лизинга» в легковом сегменте за год сократилась с 20% до 11%, а самой популярной маркой в этой категории стал Mercedes-Benz (предыдущим лидером был BMW).

По информации аналитического агентства «Автостат», каждый четвертый новый автомобиль в России по итогам третьего квартала 2022 года был китайским. Вчера, 20 декабря, зампред Госдумы Борис Чернышов предложил продать предприятия ушедших из России автопроизводителей китайским компаниям.

О перспективах китайского автопрома на российском рынке — в материале «Ъ Деньги» «Китайские церемонии».

Андрей Сапожников

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