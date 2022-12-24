Автодилер угонял предоплату

Гендиректор компании «МосАвтоДилер» Ярослав Коротких задержан в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве. Его компания предлагала подыскать автомобили на рынках США, Японии, Кореи и арабских стран. За понравившуюся машину нужно было внести полную стоимость, после чего ее обещали привезти «в любую точку земного шара», растаможить и передать клиенту. Последних заманивали еще и якобы имеющимся парком автовозов, сокращающих «время доставки по России» вдвое. Однако ни в указанные сроки, ни по прошествии нескольких месяцев покупатели своих транспортных средств, в основном внедорожников, так и не видели. Среди десятков обманутых жителей различных регионов оказался и сын скончавшегося несколько лет назад народного артиста СССР Олега Табакова Антон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Коротких

Фото: пресс-служба РЕН ТВ Ярослав Коротких

Фото: пресс-служба РЕН ТВ

Как стало известно “Ъ”, заявления в полицию на действия компании «МосАвтоДилер» стали поступать еще летом этого года. А с июля—августа они шли уже потоком, оседая в основном в УВД Северо-Восточного округа столицы и ОМВД по Бутырскому району, на территории которого на Новодмитровской улице и расположен офис ООО. Их стали объединять для доследственной проверки, поскольку изложенные факты были очень схожи. Во всех без исключения обращениях звучали просьбы привлечь к ответственности аферистов, которые завладели денежными средствами «под предлогом оказания услуг по предоставлению доступа к информации об автомобилях, выставленных на продажу на аукционах в США, Японии, Корее, и последующей организации их приобретения, поставке на территорию Российской Федерации, таможенному оформлению и передаче документов заказчику».

Разница заключалась лишь в сумме и марке машины. В среднем цены варьировались от 2,5 млн до 8–9 млн руб., а среди популярных марок чаще всего фигурировали внедорожники — Jeep Grand Cherokee, Toyota Land Cruiser и т. д. Иногда представители автодилера просили предоплату в районе 1 млн руб., но потом все равно требовали еще до получения машины внести всю сумму.

Как правило, по словам несостоявшихся автовладельцев, менеджеры компании после перечисления средств просто переставали выходить на связь. Между тем среди заказчиков было немало представителей различных регионов, которых заманивали некие «менеджеры на местах». Таким людям постоянно приезжать в Москву непосредственно в офис, где заключался договор, было не всегда просто. Тем не менее, учитывая заплаченные суммы, они все же прибывали, но внятного ответа на свои претензии не получали.

Не было реакции и на направленные в адрес «МосАвтоДилера» уведомления о расторжении договоров и возврата денег в связи с «ненадлежащим исполнением обязательств и отсутствием фактических действий по их исполнению». Ряд жертв аферистов объединились в группу, требуя справедливости. Их визиты в офис на Новодмитровскую улицу закончились вызовом полиции. Менеджеров «МосАвтоДилера» увозили для опроса в ближайший отдел, однако далее дело не шло. Кстати, покупателей только тогда насторожил возраст сотрудников компании. Генеральному директору Ярославу Коротких оказалось всего 30 лет, а большинство его подчиненных были еще и моложе своего шефа.

В итоге было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в рамках которого оперативники уголовного розыска и следователи полиции задержали господина Коротких в его квартире в одном из элитных ЖК столицы. Ожидается, что, учитывая тяжесть обвинения, которое в случае осуждения предусматривает до десяти лет лишения свободы, и количество пострадавших, в ближайшее время представители следствия обратятся в суд с ходатайством об избрании для предпринимателя меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным “Ъ”, пострадавших от действий автопирамиды сейчас уже около двух десятков, но их количество может увеличиться уже в ближайшие дни. Стоит отметить, что среди поверивших в рекламу господина Коротких оказался и сын скончавшегося четыре года назад народного артиста СССР Олега Табакова актер и ресторатор Антон Табаков.

Связаться с адвокатами Ярослава Коротких “Ъ” не удалось. Согласно открытым данным, он уже несколько лет работает в сфере продажи, покупки и логистики автотранспорта, а начинал бизнес в Приморье. По неподтвержденной информации, гендиректор «МосАвтоДилера» ссылается на проблемы с логистикой. Правда, в данном случае совершенно непонятно: если руководитель компании знал, что автомобили не придут, то почему он продолжал принимать клиентов и их деньги, хотя это откровенные обман и злоупотребление доверием, образующие состав преступления. Причем, по версии полиции, действовал он не один, а в составе группы, поэтому вскоре последуют новые задержания.

Сергей Сергеев