Старые машины съехали с сервисов

Перед новогодними праздниками спрос на подержанные автомобили в России замер. Крупные сервисы поиска автомобилей отмечают снижение запросов по сравнению с ноябрем. Дилеры, доля которых на этом рынке составляет 10–20%, наоборот, фиксируют приток клиентов за машинами с пробегом — этому способствует как пополнение парка по trade-in на фоне скидок на новые китайские автомобили, так и динамика курса рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всплеска спроса на подержанные автомобили в преддверии Нового года не произошло, следует из опроса, проведенного “Ъ” среди сервисов поиска автомобиля. Так, спрос и предложение на автомобили с пробегом на «Авито Авто» с 1 по 20 декабря оставались на стабильном уровне по сравнению с аналогичным периодом ноября. По подсчетам «Авто.ру», спрос и вовсе оказался на 7% ниже ноябрьского.

Традиционно сегмент машин с пробегом сокращался в декабре, что в этом году почти незаметно: спрос держится на уровне ноября, говорит вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин. На фоне сохранения дефицита и высоких цен на новые машины вторичный сегмент выглядит привлекательно, по итогам года число сделок составит около 5 млн против 6 млн в прошлом году. По данным «Автостата», за 11 месяцев рынок легковых автомобилей с пробегом упал на 19,7%, до 4,4 млн штук.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что последние месяцы рынок б/у автомобилей был относительно стабилен на уровне 430–450 тыс. машин в месяц, и декабрь, вероятно, будет в том же диапазоне. Он отмечает, что импорт в сегменте пока незначителен — около 30 тыс. машин, но он растет и уже сейчас влияет на цены, немного снижая их.

Доля дилеров на рынке при этом остается незначительной — около 10%, говорит господин Подщеколдин, и ситуацию могла бы изменить только отмена «двойного НДС» при сделках между юрлицами. При этом небольшое оживление спроса на первичном рынке в декабре из-за дополнительных скидок со стороны китайских дистрибуторов влияет и на сегмент машин с пробегом, говорит господин Подщеколдин: «Число сделок по trade-in выросло примерно на 10–15% по сравнению с ноябрем».

На фоне trade-in крупные дилеры фиксируют увеличение реализации на вторичном рынке. Например, продажи автомобилей с пробегом с 1 по 20 декабря у Fresh Auto выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средний чек — на 28%, говорит глава дилера Денис Мигаль.

Рост чека Денис Мигаль связывает не только с рыночной ситуацией, но и с увеличением доли премиальных машин на складах компании. «Спрос тоже изменился: сегодня потребители предпочитают более надежные автомобили — например, в этом году приобретали внедорожники чаще, чем в прошлом»,— добавляет он. Спрос на автомобили с пробегом в декабре выше ноябрьского, соглашается директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков, благодаря ослаблению рубля, из-за чего ощутимо вырос спрос на автомобили стоимостью свыше 3 млн руб. Он также отмечает, что направление trade-in по новым автомобилям благодаря росту продаж китайских автомобилей реанимируется, а выкуп всю осень активно развивается.

Сервисы фиксируют, что по сравнению с январем 2022 года декабрь оказался относительно высоким сезоном. По данным «Авито Авто», с 1 по 20 декабря 2022 года число объявлений о продаже автомобилей с пробегом на платформе выросло на 41,6% по сравнению с тем же периодом января, а спрос стал активнее на 9,2%. На «Авто.ру» к концу года число предложенных к продаже подержанных машин выросло на 36% по сравнению с началом года, хотя доля предложений со стороны дилеров заметно упала — на 5 процентных пунктов, до 21%. В «Авто.ру» уточняют, что к концу года доля дилеров на рынке стала постепенно приближаться к докризисным показателям в 30%.

Беспокойство относительно дефицита автомобилей с пробегом напрасно, считает господин Мигаль: «Вторичный рынок — внутренний и самопополняемый, есть в наличии более 50 млн таких машин, и этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить все потребности клиентов». Он отмечает, что хотя физические лица стали реже продавать автомобили, но процент тех, кто продает, по-прежнему высок, а склады дилеров все равно продолжают пополняться за счет импорта, пусть и не так быстро, как раньше.

Ольга Никитина