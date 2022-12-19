В России возобновят производство двигателя 1963 года

Компания «Соллерс Авто» возобновит выпуск двигателя V8 образца 1963 года, который был снят с производства 29 декабря 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двигатель V8 производства ЗМЗ

Фото: «Заволжский моторный завод» Двигатель V8 производства ЗМЗ

Фото: «Заволжский моторный завод»

«В настоящее время на рынке вновь возник спрос на нашу линейку двигателей V8 — как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей. Мы видим четкую потребность рынка в данном двигателе на ближайшие несколько лет», — заявил директор Заволжского филиала «УАЗ» Ильнур Сахабиев.

Выпуск 4,7-литрового V8 в двух модификациях — 124-сильной бензиновой ЗМЗ-523 и 138-сильной битопливной, бензин-пропановой, ЗМЗ-524 — будет вестись на мощностях Заволжского моторного завода, который и ранее собирал эти двигатели.

Напомним, семейство моторов ЗМЗ-523 и ЗМЗ-524 является модернизированной версией двигателя ЗМЗ-53, серийное производство которого началось в 1963 году. За 58 лет сборки было сделано более 6,5 млн двигателей.

Максим Вершинин