«Ммм» Джо Байдена, защита Кадырова и правильное место Набиуллиной Чем запомнилась неделя 15—20 марта: цифры, цитаты и факты

Цитаты недели

«Ммм… хмм... Я считаю» (президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей).

«Кто как обзывается, тот сам так называется» (Владимир Путин о высказывании Джо Байдена).

«Уважаемый верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Мы… обращаемся к вам с просьбой обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания, каковой является "Новая газета", в адрес наших бойцов. Мы готовы выполнить любой ваш приказ» (военнослужащие полка полиции имени Ахмата Кадырова, попросившие Владимира Путина «обратить внимание» на «Новую газету»).

Цифры недели

Центробанк впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку — на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. «И перефразируя расхожее выражение, скажу, что во фразе "сохранить нельзя, повысить", запятую сегодня мы поставили в правильном месте»,— прокомментировала решение председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Потери российской экономики от хакерских атак в 2020 году могли составить 3,5–3,6 трлн руб.

В 2020 году (по сравнению с 2019 годом) доля цифровых банковских карт в общей эмиссии выросла до 15–40% в зависимости от банка.

На 40 млрд руб. в 2021 году вырастут бюджетные выплаты нефтяным компаниям после корректировки демпферного механизма.

По данным Ipsos, 69% россиян планируют в 2021 году совершить турпоездки по России.

Инициативы недели

Минцифры предлагает по умолчанию устанавливать российские поисковики на смартфоны и планшеты.

МВД хочет ужесточить наказание для пьяных водителей-рецидивистов, увеличив максимальный срок лишения свободы с двух до трех лет.

Минцифры хочет обязать операторов персональных данных безвозмездно предоставлять обезличенные данные россиян государству.

Правительство введет для беспилотного транспорта штрафы, техосмотр и тарифы ОСАГО.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил легализовать гостевые дома.

Правительство планирует обязать иностранные IT-компании с большой аудиторией открывать представительства в России.

Навигационно-телеметрическая платформа «Автодата» будет следить за автомобилями, дорогой и водителями.

Минюст намерен установить новый трехмесячный мораторий на обязательное требование для российских НКО отчитаться об источниках финансирования своих жертвователей.

Ассоциация организаций продуктового сектора предложила компенсировать за счет бюджета порожнюю перегонку вагонов из центра РФ на Дальний Восток.

Отставки и назначения

Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев избран вице-спикером верхней палаты парламента.

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, курировавшая формирование федерального бюджета, покинула свой пост.

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сменит Анатолия Сердюкова на посту главы совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

По букве закона

Госдума приняла законы о наказании за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Центральный райсуд Новосибирска назначил штраф в 40 тыс. руб. активистке Яне Дробноход, впервые в России признавшей свою вину в неоднократном нарушении правил митингов или пикетов.

Госдума приняла закон, регулирующий просветительскую деятельность.

Завьяловский райсуд освободил от заключения из-за тяжелой болезни бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, осужденного на десять лет за получение взяток на 139 млн руб.

Мещанский райсуд Москвы оштрафовал режиссера Виталия Манского на 10 тыс. руб. за пикет с трусами у здания ФСБ.

Госдума приняла закон о штрафах за продажу гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения.