Полк Кадырова с оружием в руках призвал Путина «обратить внимание» на «Новую газету»

Военнослужащие полка полиции имени Ахмата Кадырова попросили президента России Владимира Путина «обратить внимание» на действия «Новой газеты». Обращение, опубликованное после материалов газеты о внесудебных казнях в Чечне, было записано на плацу. Сотрудники полка стояли в обмундировании, с автоматами и гранатометами и на фоне военной техники.

«Уважаемый верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Мы… обращаемся к вам с просьбой обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания, каковой является "Новая газета", в адрес наших бойцов. Мы готовы выполнить любой ваш приказ»,— говорится в обращении в Instagram полка.

Полк имени Кадырова в своем обращении назвал иностранными агентами «Новую газету» и ее специального корреспондента Елену Милашину. «Международные террористы развязали войну в нашем регионе. К этому же нас пытаются подтолкнуть террористы в шкуре псевдожурналистов. Между ними нет никакой разницы»,— указано в обращении в Instagram. «Новая газета» и ее сотрудники не признаны в России иностранными агентами.

15 марта «Новая газета» опубликовала интервью с бывшим сотрудником полка Сулейманом Гезмахамаевым, в котором он говорил, что был участником внесудебных расправ. После этого правозащитный центр «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) сообщил, что родственников господина Гезмахамаева доставили в полицию, чтобы потребовать от них добиться покаянного письма со стороны бывшего сотрудника полка имени Кадырова. Накануне в Грозном прошел сход родственников сотрудников полка, критиковавших «Новую газету» и ее публикацию.

Ранее к Владимиру Путину в связи с публикацией обратилась Общественная палата Чечни. По мнению ведомства, издание целенаправленно «прилагает огромные усилия для поисков "жареных фактов"». Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев назвал статью «Новой газеты» клеветой.

В день публикации рядом с офисом «Новой газеты» было распылено вещество с резким химическим запахом. На опубликованной СМИ записи с камер видеонаблюдения было видно, что неизвестный на велосипеде и в униформе курьера «Яндекс.Еды» распылил вещество из-под седла велосипеда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле видели публикацию «Новой газеты», но ее проверка является прерогативой правоохранительных органов.