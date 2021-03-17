Просвещение упразднили в третьем чтении

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о просветительской деятельности, вызвавший масштабную критику научного сообщества и самих просветителей. Теперь его должны рассмотреть в Совете федерации. Автор наиболее известной петиции против законопроекта астрофизик Сергей Попов считает, что добиться отклонения документа в Совфеде практически невозможно. Тем не менее он надеется повлиять на регламенты и инструкции, которые еще предстоит написать профильным министерствам.

Во вторник депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект о регулировании просветительской деятельности. За проголосовали 308 участников пленарного заседания, против — 95, еще один человек воздержался. Далее документ должны будут рассмотреть в Совете федерации; если сенаторы его одобрят, то он отправится на подпись президенту. Ранее комитет Совфеда по международным делам уже проголосовал за — при одном голосе против.

Напомним, что скандальные поправки к закону об образовании разработала группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комиссии СФ по защите госсуверенитета Андреем Климовым и руководителем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым. Авторы предложили сформулировать в законе определение просветительской деятельности, наделить Минобрнауки и Минпросвещения полномочиями лицензировать просветительские проекты и особое внимание уделить сотрудничеству образовательных учреждений с международными организациями. По мнению господ Климова и Пискарева, отсутствие такого регулирования «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий». Законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2020 года.

Документ единогласно раскритиковали члены президиума РАН.

Петицию с требованием отменить поправки, инициированную ведущим научным сотрудником ГАИШ МГУ Сергеем Поповым, подписали более 235 тыс. человек. С такой же просьбой к президенту Владимиру Путину обратились более 600 деятелей культуры.

Критики законопроекта обращают внимание, что он «носит чисто ограничительный характер» и создает предпосылки для «репрессивного и цензурирующего регулирования», а это ставит просветительскую деятельность под угрозу исчезновения.

Ко второму чтению в законопроект внесли несколько правок. В частности, авторы инициативы предложили включить в перечень лиц, имеющих право осуществлять просветительскую деятельность, «органы госвласти и иные госорганы, органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации». В первой версии речь шла лишь о физических и юридических лицах, а также индивидуальных предпринимателях.

Выступая на пленарном заседании, глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов отметил, что после внесения правок законопроект «не создает никаких угроз для просветительских организаций». По словам господина Никонова, представители всех фракций «имели возможность познакомиться со всеми материалами, в том числе предоставленными российскими спецслужбами, о том, как это (иностранное.— “Ъ”) вмешательство осуществляется». «Когда с вами начинают играть в танковый биатлон, нельзя играть в бирюльки»,— заявил депутат. По его словам, просветительские программы, финансируемые из-за рубежа, «часто сводятся к тому, как, например, бороться с полицией во время массовых манифестаций».

Вячеслав Никонов также высказался в пользу лицензирования международных образовательных договоров. «Очень много образовательных организаций заключили очень много соглашений — филькиных грамот — с разного рода шарашкиными конторами,— заявил господин Никонов.— Порой партнерами с той стороны выступали структуры разведки, цель которых — получить научно-техническую информацию, проводить свою идеологическую линию».

В конце своего выступления он обратился к критикам инициативы: «Если кто-то будет выступать против, у меня вопрос: на кого вы работаете?»

Против тем не менее выступили депутат от ЛДПР Максим Зайцев и представитель КПРФ Олег Смолин. Господин Зайцев отметил, что законопроект, «к которому существует много претензий», по непонятным причинам принимается в ускоренном порядке. Он предположил, что его настоящая цель — «взять общественное сознание и свободу граждан под контроль бюрократической машины».

Олег Смолин в очередной раз заявил, что авторы законопроекта «придушивают» просвещение в России.

Вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов сообщил “Ъ”, что позиция президиума РАН не изменилась. Напомним, академики направили в Госдуму запрос об отзыве законопроекта о просветительской деятельности, однако не получили ответа. Такой же запрос члены президиума направили и в Совет федерации.

Первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что с глубочайшим уважением относится к РАН, «но академия наук — это еще не весь народ».

Автор петиции Сергей Попов призывает критиков законопроекта писать письма сенаторам, чтобы те организовали общественное обсуждение инициативы и еще раз услышали позицию ученых, музейных работников, работников культуры и представителей НКО. Впрочем, он сам признает, что «достучаться» до Совфеда, как и в случае с Госдумой, шансов практически нет. Тем не менее ученый подчеркивает, что важно продолжать аргументированно высказывать критику: «В конечном счете, даже если законопроект будет принят, министерства будут писать регламенты и инструкции. И такая широкая хорошая критика всех чрезмерно регулирующих подходов может положительным образом на них сказаться».

Наталья Костарнова