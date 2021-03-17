Беспилотный транспорт избавляется от людей

Первые по-настоящему беспилотные автомобили — без контроля со стороны инженера-испытателя на водительском сиденье — появятся на улицах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов уже в 2021 году. Это предусматривает подготовленный Минтрансом правительственный план по развитию высокоавтоматизированного транспорта. Одновременно предстоит разработать и принять нормативные акты, определяющие предельные тарифы ОСАГО, периодичность прохождения техосмотра, штрафы для нового вида транспорта. Одним из «дискуссионных» остается вопрос, кто будет нести ответственность в случае, если беспилотник нарушит правила дорожного движения или станет виновником ДТП.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил «комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) без присутствия инженера-испытателя в салоне», сообщили в Минтрансе. Документ, разработанный по поручению президента Владимира Путина, пока не опубликован. Однако “Ъ” ознакомился с текстом.

Напомним, с 2019 года, согласно постановлению правительства №1415, в 13 регионах проводятся испытания беспилотных авто с инженером-испытателем, контролирующим процесс с водительского кресла. Эксперимент продлится до марта 2022 года, сейчас идет сбор и анализ данных. По новому плану во втором квартале 2021 года в «отдельных субъектах» создадут «условия» по допуску на дороги беспилотных автомобилей, которые смогут передвигаться без человека в салоне. Перечень регионов еще не утвержден, пояснили “Ъ” в Минтрансе: «Вероятно, в первую очередь это будут территории, где эксперимент проводится наиболее продолжительное время,— Москва, Санкт-Петербург, Татарстан». В постановление №1415 внесут коррективы, согласно которым эксперимент продолжится и после 2022 года. При этом будут созданы «дополнительные условия для более продвинутых вариантов опытной эксплуатации ВАТС», пояснил “Ъ” директор департамента цифрового развития Минтранса Дмитрий Баканов.

Правительственный план предполагает разработку до конца 2021 года федерального закона, в котором опишут полномочия госорганов в области «формирования политики в сфере высокоавтоматизированных и инновационных транспортных средств». Документ установит требования к перевозке пассажиров и грузов, к обязательному наличию ОСАГО (в частности, предельные тарифы для нового вида транспорта), периодичности прохождения техосмотра. После принятия базового закона правительство разработает поправки к ПДД (в действующих правилах беспилотники не упоминаются), порядок расследования ДТП с участием беспилотных авто, правила перевозки пассажиров и грузов, правила аккредитации операторов ТО для диагностики нового вида транспорта. Планируются и поправки к КоАП с санкциями за нарушение правил эксплуатации беспилотных машин. Сейчас, напомним, санкции направлены против водителя или владельца транспортного средства. Однако кто будет наказан за нарушение (или в ДТП) в случае с беспилотником, пока неясно. «Вопрос определения ответственности является дискуссионным и требует глубокой проработки,— пояснили “Ъ” в Минтрансе.— Механизм определения субъекта правонарушения должен быть гибким и учитывать различные аспекты эксплуатации ВАТС».

Рассчитанный до 2024 года план готовился с учетом позиции МВД, Минфина, Минэкономразвития, Минюста, Минцифры, Минпромторга, МИДа, МЧС, ФСО, ФСБ, Банка России, Росстандарта, рассказали в Минтрансе. Привлекались специалисты Российского союза автостраховщиков (РСА), «Яндекса», КАМАЗа, «Сбера», группы ГАЗ, ПАО «Газпром нефть».

Беспилотные автомобили «Яндекса» (их 160 штук) уже могут двигаться в полностью автономном режиме, рассказали “Ъ” в компании. «В условиях небольшого города, например Иннополиса (город-спутник Казани.— “Ъ”), наши автомобили более двух лет совершают поездки с инженером-испытателем на пассажирском сиденье,— поясняют в "Яндексе".— В ряде других локаций также возможно постепенное исключение страхующего инженера из управления». В компании также пояснили, что беспилотные авто «фиксируют все происходящее вокруг с помощью камер и сенсоров, сохраняя информацию о поездке» — это может помочь восстановить картину при расследовании аварий. «Вопрос определения субъекта ответственности (в случае нарушения правил — Ъ) сейчас стоит на повестке регуляторов всех стран мира, — заявили “Ъ” в пресс-службе "Сбера". — Как и в случае с авариями обычных машин, единого ответа на вопрос о том, кто виноват, нет».

Появление беспилотных автомобилей потребует изменений и в закон об ОСАГО и другие связанные с ним нормативные акты, говорит исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Оценить влияние таких перемен на страховые тарифы пока сложно, говорит господин Уфимцев, поскольку непонятно, как часто они будут попадать в ДТП. Сейчас тарифный коридор не предполагает использования автомобиля без водителя, говорят в РСА, а для страховщика это, очевидно, будет «весомым фактором при определении премии».

Динамично развивающиеся технологии не должны быть слишком зарегулированными, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: нормативную базу вообще лучше пока не трогать, продолжая собирать данные в рамках действующего эксперимента. Разработчики плана не подумали о судьбе водителей, которые могут потерять работу после появления беспилотников, добавил господин Шкуматов. В транспортной отрасли, по его оценкам, трудится около 8 млн человек. Разрабатывать правила ТО для нового вида транспорта рано на фоне «неразберихи и хаоса» в области техосмотра для традиционных авто, считает председатель совета директоров группы компаний «Техностайл» Раппа Ахъядов. «Сначала следует разобраться с базовыми вещами в области безопасности движения, а потом уже смотреть в перспективных направлениях»,— говорит господин Ахъядов.

Иван Буранов