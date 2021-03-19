Татьяна Нестеренко покинула Минфин

Курировавшая в Минфине формирование федерального бюджета Татьяна Нестеренко покидает ведомство: распоряжением правительства она освобождена от должности первого замминистра в связи с переходом на другую работу. Татьяна Нестеренко проработала на госслужбе более 20 лет — и большую часть этого времени в Минфине, несколько лет — в Федеральном казначействе. Сообщается, что после ухода с должности она продолжит заниматься финансовыми проектами.

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко покинула свой пост: как отмечается в сообщении Белого дома, она освобождена от этой должности в связи с переходом на другую работу. По словам главы Минфина Антона Силуанова, она «продолжит заниматься проектами в финансовой сфере». Ранее агентство Bloomberg назвало возможным новым местом работы Татьяны Нестеренко банк «Открытие», где она может занять пост заместителя президента—председателя правления. Однако, как сообщает «Интерфакс», в самой кредитной организации эту информацию пока не подтверждают.

В Минфине Татьяна Нестеренко отвечала за формирование федерального бюджета — в ведомстве она проработала более 20 лет, начав в январе 1998 года сразу с должности замминистра—начальника Главного управления федерального казначейства (до этого была депутатом Госдумы, входила в комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам). В 2005–2007 годах Татьяна Нестеренко возглавляла Федеральное казначейство, а в 2007–2012 годах вновь занимала пост заместителя главы Минфина. Последние восемь лет она работала в должности первого замминистра. Как отмечают в правительстве, при участии и под ее руководством «реализованы масштабные проекты по реформе бюджетного процесса и развитию системы управления государственными финансами».

В четверг президент Владимир Путин объявил чиновнице благодарность «за заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу».

Отметим, за последнее время Минфин покинули заместители министра Андрей Круглов и Антон Дроздов. Их уход из ведомства был связан с сокращением их должностей в рамках оптимизации системы госуправления, запущенной премьер-министром Михаилом Мишустиным с начала года: она предполагает сокращение почти 1,2 тыс. должностей в центральных аппаратах федеральных органов и более 33,5 тыс.— в территориальных отделах. Так, в конце декабря были внесены изменения в постановление «О вопросах Министерства финансов»: максимально допустимое количество заместителей министра было сокращено с 12 до 10 (сейчас, правда, 9), а первых замов — с 2 до одного. Таким образом, после ухода из Минфина Татьяны Нестеренко в должности первого замминистра остался Леонид Горнин.

Отдел экономики