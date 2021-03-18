Только для членов резидиума

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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ   |  купить фото

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Иностранные IT-компании обяжут открывать представительства в России

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 1

Власти планируют обязать иностранные IT-компании с большой аудиторией регистрировать в России дочерние структуры или представительства и платить здесь налоги. При этом зарубежным соцсетям, контентным и игровым сервисам будет доступен формат «цифрового резидентства» — дистанционная регистрация в личном кабинете ФНС. Под требования нового регулирования, по мнению экспертов, могут попасть Google, Facebook, Booking, Amazon и другие сервисы. Усиление давления на иностранные компании может изменить их стратегию работы в России, предупреждают эксперты.


Как выяснил “Ъ”, правительство планирует к концу года создать в России систему «цифрового резидентства» для иностранных компаний и бизнеса из IT-сферы. Такая инициатива содержится в плане поддержки IT-отрасли, который находится на согласовании в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В перечне ответственных за реализацию инициативы указаны Минцифры, Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная таможенная служба (ФТС) и ФСБ. Предложение будет обсуждаться на совещании в правительстве 18 марта, сообщили “Ъ” в Минцифры. В ФТС сказали, что «пакет изменений в стадии разработки». В ФНС и ФСБ не ответили на запрос.

В рамках создания системы планируется принять законопроект, который обяжет иностранные компании (с аудиторией более 100–500 тыс. пользователей на территории России) регистрировать юридические лица в России и платить налоги на территории страны, знает источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. По его словам, в проекте будет предложено несколько вариантов регистрации: дистанционно в личном кабинете ФНС либо путем создания дочерних обществ совместно с российскими компаниями — в таком случае нести ответственность за иностранную компанию будет российский представитель ее товарного знака.

После принятия проекта у иностранных сервисов будет месяц, чтобы подать заявку на регистрацию, в противном случае им могут грозить «санкции».

Инициатива готовится по поручению президента Владимира Путина от 10 декабря 2020 года. В соответствии с ним правительство должно до 1 августа 2021 года подготовить «дополнительные требования к иностранным IT-компаниям, в том числе по открытию их представительств в РФ».

Такая мера необходима, чтобы обеспечить равные условия исполнения законодательства для иностранных и российских компаний, работающих на территории нашей страны, говорит председатель комиссии Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев. Российские компании, в отличие от иностранных, обязаны платить НДС, и такое неравенство заставляет их регистрироваться за рубежом, отмечает эксперт. В их числе, например, «Яндекс» и Telegram.

Под требования готовящейся инициативы могут, например, попасть Google и Facebook, которые зарабатывают в России на рекламе, считает заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин. «Также это могут быть агрегаторы услуг, формирующие значительную выручку в России, например Booking и Amazon, а также контентные и игровые сервисы, например Wargaming.net и Steam, владельцы мессенджеров, социальных сетей и магазины приложений»,— отмечает он. За несоблюдение требования по регистрации юрлиц в России АЮР предлагает, например, запретить приложениям иностранных компаний размещаться в магазинах приложений для российской аудитории и размещать рекламу госорганов и компаний с госучастием. Facebook, Twitter, Pinterest, Zoom, Airbnb на запрос “Ъ” не ответили.

Система «цифрового резидентства» нужна не только для удаленной регистрации юрлиц, но и чтобы дать IT-компаниям возможность электронного документооборота, говорит аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По его словам, это обсуждалось на одном из совещаний с участием Минцифры. Введение такой практики в России, по его мнению, повысит привлекательность юрисдикции.

Введение электронного документооборота вряд ли мотивирует иностранные компании открывать представительства в России, уверен директор некоммерческой организации «Информационная культура» Иван Бегтин. Представительства крупных IT-компаний в России есть, отмечает эксперт. «Нет представительств у крупных медиакомпаний»,— говорит господин Бегтин. Если же давление усилится, каждая компания будет еще тщательней взвешивать, насколько ей важен российский рынок, считает он.

Юлия Степанова


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