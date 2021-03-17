Так пойди же попляжи

Ограниченное число доступных для зарубежных поездок направлений и дополнительные требования в большинстве открытых стран заставляют почти 70% россиян задуматься об организации летнего отдыха внутри страны. Уже заметившие аномальный рост спроса на предстоящий сезон туроператоры констатируют, что количество мест на российских курортах ограниченно и в скором времени доля планирующих отдых за рубежом начнет расти.

69% россиян планируют в этом году совершить турпоездки по России, 36% — выбраться за рубеж. Такие данные в своем исследовании приводит Ipsos, отмечая, что часть респондентов выбирала оба варианта одновременно. В компании отдельно поясняют, что в рамках опроса россияне отмечали, что текущий год по-прежнему будет характеризоваться неопределенностью. Исходя из этого, некоторые респонденты указывали, что пока запланировали отдых в России, но в случае открытия границ готовы поменять планы.

Руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский соглашается, что исходя из предварительных результатов акции раннего бронирования можно говорить о росте спроса на отдых внутри страны в 2,5 раза. Он прогнозирует ажиотаж в июне этого года. «Опасений, что туристы могут отказаться от поездок, нет»,— считает господин Уманский.

Эта тенденция пока сохраняется и в сегменте самостоятельного бронирования. По оценкам «Туту.ру», сейчас выездные направления формируют только 5% авиабилетов, проданных на лето, в марте допандемического 2019 года этот показатель достигал 30%. По данным «Тинькофф Путешествий», по стране собираются путешествовать 93% россиян, купивших билеты на лето, против 70% в 2019 году. В OneTwoTrip отмечают, что внутренние направления на лето пока формируют 96,7%, в то время как двумя годами ранее — 67,7%. Чаще всего на предстоящее лето покупают билеты в открытые страны — Турцию, Армению и Черногорию, в то время как весной 2019 года россияне планировали отдохнуть в Италии, Испании и Чехии.

Вместе с тем только 10% от числа россиян, которые в этом году в принципе не планируют отправляться в турпоездку (16% от общего объема респондетов), называют в качестве причины закрытые границы, свидетельствуют данные Ipsos. Для 42% ключевую роль играет страх заражения коронавирусом, 37% отмечают, что поездки им не по карману, 29% — не готовы проходить карантин в месте назначения.

Расходы на обязательное тестирование во время путешествий за рубеж становится преградой для путешественников, соглашается представитель «Интуриста» Дарья Домостроева. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин добавляет, что туристов пугают и страны, где требуется дополнительное тестирование по прилете.

Согласно данным исследования Ipsos, 70% россиян в этом году планируют провести отпуск на пляже. Спрос на пляжный отдых на российских курортах, по оценкам господина Ромашкина, в этом году может вырасти в полтора раза относительно 2019 года. Но эксперт уверен: возможности разместить столько гостей у российских курортов в принципе нет и реально туристов может оказаться только на 10–15% больше. Об ограниченной емкости российского побережья говорит и Дарья Домостроева: «Если в окрестностях Антальи 600 тыс. качественных номеров, Даламана — 200 тыс., Бодрума — 100 тыс., то в Сочи речь идет о 200 тыс., а в Крыму — еще о 100 тыс. мест».

Исходя из этого, госпожа Домостроева ждет в дальнейшем постепенного увеличения доли зарубежных направлений, на которые пока приходится только 33% летних бронирований: спрос на них начнет расти вместе с уменьшением мест в российских отелях. В TUI соглашаются, что большинство путешественников пока занимают выжидательную позицию. Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова считает, что поведение самостоятельных путешественников будет определять все же открытие границ. В качестве примера эксперт приводит Турцию, чья доля в структуре бронирований с возобновлением прямого авиасообщения в августе прошлого года выросла в семь раз.

Александра Мерцалова