Пишите в обезличку

Минцифры повторно направило в правительство законопроект, регулирующий оборот обезличенных данных в России. Согласно новому варианту, бизнес безвозмездно должен будет передавать властям такие данные россиян. Их сбор нужен государству, чтобы начать оказание цифровых услуг, считают эксперты. Но, по мнению бизнеса, инициатива затормозит развитие рынка больших данных и проектов в области искусственного интеллекта.

Как узнал “Ъ”, Минцифры хочет обязать операторов персональных данных безвозмездно предоставлять обезличенные данные россиян государству. Это следует из обновленной версии поправок к законопроекту «О персональных данных», доработанных ко второму чтению (есть у “Ъ”). Первая версия документа была внесена в правительство 10 марта, но 16 марта Минцифры направило его повторно. Собранные данные будут использоваться «для государственного и муниципального управления», следует из поправок. Порядок их передачи определит правительство.

В Минцифры не ответили на запрос “Ъ”.

По оценкам Ассоциации участников рынка больших данных (АБД), ежегодный оборот этого рынка в России составляет от 10 млрд до 30 млрд руб. (в зависимости от методики подсчета).

Оператором персональных данных могут быть как органы власти, так и юридические и физические лица (социальные сети, банки, операторы связи и др.). Они определяют, какие данные будут обрабатывать и с какой целью. В настоящий момент в число наиболее заметных участников рынка входят Сбербанк, Газпромбанк, банк «Тинькофф», Qiwi, «Яндекс», Mail.ru Group, мобильные операторы «большой четверки».

Для бизнеса законодательная инициатива об обязательной и безвозмездной передаче обезличенных данных граждан государству оказалась неожиданной. В «МегаФоне» надеются, что законопроект будет скорректирован. «В такой версии он экономически демотивирует коммерческие сервисы по аналитике больших данных»,— отметили в компании.

Предложенные меры не создают экономических стимулов для обмена и передачи данных, а скорее, наоборот, накладывают на бизнес дополнительные экономические издержки и ограничения, соглашается президент АБД Анна Серебряникова.

«Есть риск, что предложенные поправки существенно затормозят развитие рынка больших данных и проектов в области искусственного интеллекта в России»,— говорит она. Принятие закона в текущей версии приведет к тому, что бизнес, собирающий и обрабатывающий данные, утратит конкурентное преимущество, добавляет директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова: «По сути, государство пытается выйти на рынок цифровых услуг».

При этом многие ключевые вопросы, связанные с обеспечением процесса обезличивания данных, их безопасной передачи, остались не описаны в тексте поправок, отмечают участники рынка. «В законопроекте сейчас недостаточно информации о том, что подразумевается под обезличенными данными, как и в каком виде они будут передаваться и как будет обеспечиваться их безопасность»,— заявили “Ъ” в «Яндексе». В таком виде инициатива, по мнению компании, может повредить безопасности персональных данных пользователей.

В первоначальной версии законопроект, внесенный в Госдуму в начале 2020 года, должен был упростить порядок сбора инновационным бизнесом согласий с граждан на обработку их персональных данных. В частности, предлагалось наделить граждан правом давать согласие на обработку данных сразу для нескольких целей и несколькими лицами. Устанавливать требования к обезличиванию данных и методы этого должен Роскомнадзор. В результате доработки проекта ко второму чтению в нем лишь появилось условие, что данные россиян компании могут обезличивать, только если на это получено отдельное согласие граждан.

В доработанной версии документ полностью потерял свою первоначальную цель — создать условия для эффективного оборота обезличенных данных при соблюдении защиты прав граждан, считает Ирина Левова.

По ее словам, финальная версия документа не была согласована с экспертами и бизнесом. Требования законопроекта выглядят избыточными, считает Анна Серебряникова. «Государство и так является основным эмитентом всех документов граждан от свидетельства о рождении до свидетельства о смерти, то есть уже обладает персональными данными граждан»,— отмечает она. Цели, для которых предполагается дополнительный сбор данных государством, вызывают у нее вопросы.

Анастасия Гаврилюк