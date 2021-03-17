Госдума приняла законы о наказании за оскорбление ветеранов

Госдума приняла в третьем окончательном чтении два законопроекта, ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Поправки внесут в ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ст. 3.5 и ст. 13.15 КоАП РФ.

Публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах ВОВ приравнивается к реабилитации нацизма. Наказание предусматривает штраф до 3 млн руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. При совершении преступления через СМИ или интернет штрафы составят от 2 млн до 5 млн руб., также может грозить лишение свободы до пяти лет.

Для юридических лиц штраф за публичное распространение сведений, выражающих неуважение к обществу, памятным датам России, связанным с защитой Отечества, в том числе через интернет или СМИ составит от 3 млн до 5 млн руб. Такие же штрафы введены за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов, отрицание решений Нюрнбергского трибунала и оправдание нацистских преступлений.

Поправки об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма внесла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). Ко второму чтению депутаты всех фракций предложили еще одно правонарушение — «оскорбление ветеранов». Поводом для этого стал приговор политику Алексею Навальному за клевету на ветерана ВОВ. Против принятия поправок высказался только депутат Сергей Иванов (ЛДПР).

Подробнее о втором чтении — в материале “Ъ” «Депутат отделил ветеранов от фронтовиков».